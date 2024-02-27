"Десятки пленных": майор ВСУ ответил на вопрос о потерях при выходе из Авдеевки

ВСУ много взяли россиян в плен, почти из каждой вражеской бригады, подчеркнул Максим Жорин.

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Максим Жорин прокомментировал выход из Авдеевки / Коллаж: Главред, Фото: t.me/MaksymZhorin, Facebook/zhebrivskyi

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин прокомментировал ситуацию с выходом украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области.

В интервью изданию NV он прокомментировал вопрос о том, что сколько украинских военных попало в плен в Авдеевке.

"Нет тысячи пленных украинских военных в Авдеевке. Скорее всего, пленных мы получили примерно одинаково с обеих сторон", - подчеркнул украинский офицер.

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Он также отметил, что ВСУ много взяли россиян в плен, почти из каждой вражеской бригады, которая наступала.

"Последних пленных мы брали еще вчера ночью (24 февраля, - ред.), и продолжаем это делать. В случае с нашей бригадой — это десятки взятых в плен россиян", - добавил Жорин.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

Ситуация в Авдеевке

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пытаются продвинуться у Авдеевки. Все подразделения в районе Авдеевки, которые могли быть заблокированы, отведены на более выгодные позиции, сказал представитель ВСУ Дмитрий Лыховий.

Войска РФ захватили Авдеевку, поскольку использовали тактику авиаударов для продвижения своей пехоты, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, подобные действия оккупанты могут применить и в дальнейшем на других участках фронта.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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