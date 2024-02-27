"Это ультиматум": Лавров истерит и-за предложения Зеленского по "саммиту мира"

Сергей Лавров принялся критиковать предложения Киева еще до того, как Украина официально представила их РФ.

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Сергей Лавров прокомментировал предложение Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров устроил настоящее истерическое представление, комментируя украинский мирный план, который готовится Офисом президента при участии мировых лидеров.

"Относительно подготовки конференции в Швейцарии, да, я обратил внимание на его заявление, что конференция будет без приглашения России. Его глава администрации Ермак тоже эту мысль высказывал, что мы сейчас соберемся в Швейцарии, все решим, отшлифуем, доведем до ума формулу мира Зеленского, а потом передадим ее России", - цитируют его пропагандисты РФ.

По словам главы МИД РФ, предложение украинской стороны якобы является "ультиматумом". Об этом он заявил после проведения Украинского саммита в Париже.

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Обратим внимание, что Лавров принялся критиковать предложения Зеленского о мире еще до того, как Украина официально представила их РФ.

"От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - исходит желчью главный дипломат РФ.

Лавров также пришел к умозаключению, что Украине пытается задействовать в обсуждении "этой бумаги" другие страны по совету Европы. При этом он назвал саммит "посиделками" вокруг киевской "Формулы мира", цель которого - сделать "семейные фото".

Что нужно знать об украинском саммите в Париже? Президент Франции Эммануэль Макрон принимал ряд европейских лидеров и представителей правительства для встречи по Украине в Париже 26 февраля, сообщает Reuters. "Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча станет возможностью изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины", – сообщили в Елисейском дворце. Французские официальные лица говорят, что Макрон полон решимости послать Москве сообщение о том, что в Европе нет "усталости от Украины", несмотря на опасения относительно дальнейшей поддержки США.

Ранее Владимир Зеленский высмеял клянчащего переговоры Владимира Путина и оценил вероятность переговоров. Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Марию Захарову в истерике покорежило после заявления Дмитрия Кулебы. Мария Захарова отметилась бреднями о якобы "неадекватности" представителей украинской власти.

Как сообщалось ранее, Путин недавно заявил, что он якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации". Об этом хозяин Кремля сказал в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону, которого в СМИ называют "американским Соловьевым".

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