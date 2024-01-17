"Начистить" лицо Лаврову: Захарову в истерике корежит после заявления Кулебы

Печально известная спикер МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова закатила настоящую истерику, комментируя заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о том, как он едва сдержался от того, чтобы не набить лицо Сергею Лаврову.
Бредни неадекватной чиновницы внешнеполитического ведомства страны-агрессора транслирует ТАСС.
Подозреваемая в чрезмерном пристрастии к алкоголю Захарова не додумалась ничего лучше, как отметиться бреднями о якобы "неадекватности" представителей украинской власти.
При этом говорящая голова российского МИДа утверждает, что это якобы "широко известный факт".
Словесный понос Захаровой выдал нелепый перл о том, что "необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги".
Стареющая подруга Лаврова также сделала смешное умозаключение о том, что Кулебе "может быть в бои без правил нужно было, а не в МИД".
Ранее Кулеба рассказал, как хотел ударить Лаврова по лицу. По словам главы МИД, самые сложные переговоры - это те, когда хочется подойти и ударить своего собеседника.
Напомним, ранее у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову. Марию Захарову жестко обругали за явное пристрастие к алкоголю.
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