"Начистить" лицо Лаврову: Захарову в истерике корежит после заявления Кулебы

Мария Захарова отметилась бреднями о якобы "неадекватности" представителей украинской власти.

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Мария Захарова в бешенстве после слов Дмитрия Кулебы / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Печально известная спикер МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова закатила настоящую истерику, комментируя заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о том, как он едва сдержался от того, чтобы не набить лицо Сергею Лаврову.

Бредни неадекватной чиновницы внешнеполитического ведомства страны-агрессора транслирует ТАСС.

Подозреваемая в чрезмерном пристрастии к алкоголю Захарова не додумалась ничего лучше, как отметиться бреднями о якобы "неадекватности" представителей украинской власти.

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При этом говорящая голова российского МИДа утверждает, что это якобы "широко известный факт".

Словесный понос Захаровой выдал нелепый перл о том, что "необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги".

Стареющая подруга Лаврова также сделала смешное умозаключение о том, что Кулебе "может быть в бои без правил нужно было, а не в МИД".

Ранее Кулеба рассказал, как хотел ударить Лаврова по лицу. По словам главы МИД, самые сложные переговоры - это те, когда хочется подойти и ударить своего собеседника.

Напомним, ранее у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову. Марию Захарову жестко обругали за явное пристрастие к алкоголю.

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