УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

Ангелина Подвысоцкая
27 февраля 2024, 00:15
Российские оккупанты продвигаются в районе трех населенных пунктов.
фронт, карта
Россияне захватили Степное и Северное / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, DeepState

После захвата Авдеевки российские оккупанты не прекращают свое наступление. Враг оккупировал еще два населенных пункта вблизи захваченного города. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Как отмечается, оккупанты захватили Степовое и Северное в Донецкой области. Эти населенные пункты расположены возле Ласточкино, откуда недавно были выведены украинские войска.

Что известно о селении Ласточкино?

Ласточкино - поселок в Ясиноватском районе Донецкой области. Земли поселка граничат с западными окраинами г. Авдеевка, а именно с Авдеевским коксохимом. Населенный пункт очень сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Ситуация сильно обострилась в октябре 2023 года. С февраля 2024 года поселок оказался в российской оккупации. Об этом сообщает Википедия.

видео дня

Враг пытается давить и на других направлениях.

"Враг продвинулся возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное", – говорится в сообщении.

карта
Россияне захватили Степное и Северное / фото: DeepState

Следует отметить, что украинское военное командование пока это официально не подтвердило.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Уход из Ласточкино

Напомним, 26 февраля Вооруженные силы Украины официально подтвердили отступление из Ласточкино вблизи Авдеевки, где они раньше держали оборону. Спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что это решение принято для предотвращения дальнейшего наступления российских сил, чтобы организовать оборонительную линию через другие населенные пункты.

Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что ВСУ отошли на западные окраины Ласточкино. 25 февраля украинские военные заняли подготовленные оборонительные позиции, продолжаются ожесточенные бои, враг применяет управляемые авиабомбы, артиллерию и FPV-дроны.

Как сообщал Главред, 24 февраля появилось сообщение, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино на западе от Авдеевки. Украинские подразделения вышли из населенного пункта, сообщили аналитики ресурса DeepState, обновив карту боевых действий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка вторжение России бои за Авдеевку Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

01:28 Украина
Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

00:15 Украина
Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

22:53 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки 22221

Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага 21826

РФ может пойти в наступление за пределами фронта: в ВСУ раскрыли возможности врага

Путин может принять важное решение после выборов в РФ - майор ВСУ 17055

Путин может принять важное решение после выборов в РФ - майор ВСУ

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньги 14548

Гороскоп Таро на март 2024: Овнам - смена планов, Тельцам - конфликт, Близнецам - деньги

Последние новости

01:30

Угроза нового штурма Киева: украинцам раскрыли неожиданный сценарий и сроки

01:28

Германия предоставила Украине новый пакет помощи: что туда вошло

00:44

"Враг уже близко": оккупанты приблизились к еще одному городу

00:21

Путинистка Успенская отругала нетрезвую Пугачеву из-за песни: "Какого черта?"

00:15

Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

26 февраля, понедельник
22:53

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

22:47

У Украины новый опасный конкурент на Евровидении-2024 - букмекерыВидео

22:47

В Штатах раскрыли план: получит ли Украина замороженные активы РФ

22:45

Гудименко раскритиковал темпы мобилизации в Украине: преимущество за РоссиейВидео

Реклама
22:33

Без помощи США будет тяжело, Сырский разрабатывает сразу два плана- Зеленский

22:06

Трамп собрался их выгнать: принца Гарри и Меган Маркл могут депортировать из США

21:39

Лунный календарь стрижек на март 2024: лучшие даты для окрашивания и завивки

21:26

Наступают с 3 направлений: еще один населенный пункт под Авдеевкой под угрозой оккупации

21:25

Как забыть бывшего, которого любишь: самый простой и действенный способВидео

21:06

Звезда популярного на ТВ шоу оскандалилась из-за выпадов в адрес Украины

20:53

Оккупанты окружают ВСУ: военный доложил ситуацию под Авдеевкой

20:52

Жерара Депардье в пятый раз обвинили в изнасиловани

20:44

В военных кругах оценили озвученные Зеленским потери ВСУ в 31 тысячуВидео

20:17

Гороскоп на март 2024 для Стрельцов: астролог предрекла важные знакомства и романВидео

20:07

Как отмыть силиконовый чехол от желтизны: простые, но интересные советы

Реклама
20:03

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32

19:57

Кому в Украине могут отменить выплаты пенсий: разъяснение Пенсионного фонда

19:44

Военный объяснил, в чем сложность ударов по Крымскому мостуВидео

19:41

В Украину врывается настоящая весна: где потеплеет до почти 20 градусов

19:31

В "Дії" появятся новые документы: в Украине запустили пилотный проект

19:10

Ситуация сложная: Украина может остаться без снарядов уже летом - Spiegel

19:10

Лунный календарь на 27 февраля: для кого критичен этот день

19:10

Сегодня США сдают Украину, а завтра - Тайваньмнение

19:03

Найти ошибку на картинке за 9 секунд смогут не все: загадка для самых сообразительных

18:50

Польские фермеры будут "искать" украинское зерно на границе с Германией и Литвой

18:49

"Лучшая мама в мире": старшая дочь Ольги Фреймут нежно поздравила ее с днем рождения

18:49

Сразу 55 путинистов: новые жесткие санкции против артистов РФ

18:46

"Многие женщины пойдут на войну": Тамерлан высказался о женской мобилизации

18:45

Оккупантов выбивают: в ВСУ рассказали об успехе на Авдеевском направлении

18:16

Мужчины будут носить на руках: шикарный рецепт вкуснейшего салата "Мужское счастье"Видео

18:14

FAVBET передал пограничникам 60 млн грн для строительства эшелонированных линий обороны

17:57

Украинцы смогут получать деньги после покупок: президент анонсировал новую программу

17:50

РосСМИ нашли отца убитого летчика Кузьминова: тот в высказываниях не сдерживался

17:31

Очень важная примета 27 февраля: почему обязательно нужно завесить окна шторами

17:25

Украина догнала русских в изготовлении дронов-камикадзе - министр Камышин

Реклама
16:56

"Какие же ужасные": сын Монатика попал в больницу

16:48

Как пережить расставание: чего не стоит делать сразу после разрыва

16:45

Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину

16:42

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

16:42

Фицо мерещатся планы НАТО и ЕС разместить в Украине войска

16:42

Военная помощь от ЕС: Зеленский рассказал, сколько снарядов получила Украина

16:39

Мощный удар ВСУ: бригадный генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке

16:29

Как убрать пятно от вина на белой одежде: самый простой и быстрый способ

16:23

Заработал более 65 млн грн: мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател

16:21

"Когда они добавили это?": владельцы iPhone обнаружили секретную функцию телефона

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять