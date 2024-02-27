Россияне захватили еще два населенных пункта под Авдеевкой - DeepState

Российские оккупанты продвигаются в районе трех населенных пунктов.

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Россияне захватили Степное и Северное / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, DeepState

После захвата Авдеевки российские оккупанты не прекращают свое наступление. Враг оккупировал еще два населенных пункта вблизи захваченного города. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

Как отмечается, оккупанты захватили Степовое и Северное в Донецкой области. Эти населенные пункты расположены возле Ласточкино, откуда недавно были выведены украинские войска.

Что известно о селении Ласточкино? Ласточкино - поселок в Ясиноватском районе Донецкой области. Земли поселка граничат с западными окраинами г. Авдеевка, а именно с Авдеевским коксохимом. Населенный пункт очень сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Ситуация сильно обострилась в октябре 2023 года. С февраля 2024 года поселок оказался в российской оккупации. Об этом сообщает Википедия. видео дня

Враг пытается давить и на других направлениях.

"Враг продвинулся возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Противник оккупировал Степное и Северное", – говорится в сообщении.

Россияне захватили Степное и Северное / фото: DeepState

Следует отметить, что украинское военное командование пока это официально не подтвердило.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Уход из Ласточкино

Напомним, 26 февраля Вооруженные силы Украины официально подтвердили отступление из Ласточкино вблизи Авдеевки, где они раньше держали оборону. Спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что это решение принято для предотвращения дальнейшего наступления российских сил, чтобы организовать оборонительную линию через другие населенные пункты.

Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что ВСУ отошли на западные окраины Ласточкино. 25 февраля украинские военные заняли подготовленные оборонительные позиции, продолжаются ожесточенные бои, враг применяет управляемые авиабомбы, артиллерию и FPV-дроны.

Как сообщал Главред, 24 февраля появилось сообщение, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино на западе от Авдеевки. Украинские подразделения вышли из населенного пункта, сообщили аналитики ресурса DeepState, обновив карту боевых действий.

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