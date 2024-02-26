Оккупанты окружают ВСУ: военный доложил ситуацию под Авдеевкой

Силы обороны Украины давят на украинских защитников после захвата Авдеевки.

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Оккупанты окружают ВСУ / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, росСМИ

Российские захватчики предпринимают попытки развить наступление в Донецкой области после захвата Авдеевки. Ситуация на этой линии фронта остается тяжелой. Об этом сообщил офицер ВСУ Дмитрий Лазуткин в комментарии "Эспрессо".

По словам офицера, после того, как Силы обороны отошли от Авдеевки, вражеские войска пытаются штурмами развить свое наступление дальше.

"Тяжелые бои продолжаются. Сейчас оккупанты пытаются окружить некоторые наши позиции, забрасывают КАБами почти каждый час", - рассказал Лазуткин. видео дня

КАБ По информации Википедии, управляемые авиационные бомбы (УАБ), или корректируемые авиационные бомбы (КАБ), в англоязычной литературе называемые умными бомбами (англ. smart bomb) — один из видов управляемых авиационных средств поражения (УАСП).

При этом, как сообщил военный, россияне всё ещё теряют на Авдеевском направлении огромное количество личного состава. Всё дело в том, что защитники Украины очень качественно отрабатывают техникой и FPV-дронами.

Однако риск продвижения оккупантов всё же есть, потому, по словам Лазуткина, военные борятся за то, чтобы несмотря на весомые основания, это не произошло.

"Некоторое время наши войска держали Степное и Ласточкино. Сейчас ВСУ немного отошли на более выгодные позиции. Это можно увидеть по карте высот и по расположению на местности водоемов", - объяснил офицер.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, западнее Авдеевки российские оккупанты уничтожают все перед собой, однако Вооруженные Силы Украины не позволяют врагам закрепиться на новых позициях и выбивают их оттуда. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Также, на Таврическом направлении украинские силы усиливают линии обороны, чтобы не допустить продвижение российских оккупантов в районе Авдеевки и увеличить число вражеских потерь, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

Помимо этого, в районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения Сил обороны разгромили вражескую колонну, которая пыталась атаковать позиции украинских защитников. Всего четыре воина бригады "Спартан" Гвардии Наступления остановили штурмовую колонну, сообщает пресс-служба МВД.

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