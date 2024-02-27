Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию говорить о "формуле мира " и пленных

Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 февраля, прибыл в Саудовскую Аравию. О визите ни украинские, ни иностранные СМИ не писали.
Как замечает пресс-служба Зеленского в его соцсетях, украинский глава продолжит "регулярный диалог с его высочеством наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом".
"Тема номер один - "формула мира". В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.видео дня
Кроме того, стороны обсудят возвращение пленных и депортированных лиц.
Формула мира Зеленского
Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.
Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.
"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:
- полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
- полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.
Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.
"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.
"Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало освобождению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - цитирует пресс-служба Зеленского
Зеленский также обсудит перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.
Зеленский в Саудовской Аравии - смотрите фото:
Саудовская Аравия и Украина в условиях войны с Россией
Это не первая поездка Зеленского в арабские страны с начала полномасштабного вторжения РФ. Крайний визит состоялся в мае 2023 года.
Тогда глава государства провел двусторонние переговоры. Среди основных тем переговоров - украинская формула мира.
Зеленский также участвовал в Лиге арабских государств, подчеркнув, что Россия - "слабое государство", а период империй "давно прошел".
Однако после визита Зеленского Саудовская Аравия сделала странное заявление относительно войны в Украине. Министр иностранных дел страны заявил, что его страна выбрала "активный нейтралитет". СМИ это называли "положительным результатом", ведь в 2022 году отношения между страной-оккупантом Россией и Саудовской Аравией были на небывало высоком уровне.
Еще в начале войны наследный принц Саудовской Аравии обсуждал возможность стать платформой для переговоров.
"По этому вопросу мы встречались с министром иностранных дел Саудовской Аравии в Давосе и договорились о принципиальных позициях. В то время и сейчас приоритетом были военнопленные", – рассказал Рустем Умеров.
Поэтому Саудовская Аравия помогала вести закрытые переговоры по военнопленным-иностранцам.
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