Генштаб уточнил потери РФ после слов Зеленского: как подсчитывают данные

Накануне Зеленский отметил, что РФ потеряла в боях до 500 тысяч оккупантов "двухсотыми" и ранеными.

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Россия продолжает нести большие потери в боях с Украиной / коллаж Главреда. Фото: Минобороны России, армия INFORM

Точное количество ликвидированных и раненых российских оккупантов в войне с Украиной по состоянию на 27 февраля составляет 412 400 человек, сообщил в комментарии Украинской правде спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев.

Он отметил, что общие потери российских войск, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно- безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.

И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412 400 человек, пояснил Ковалев.

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Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, около 350 000 человек погибли и ранены.

Потери России в войне с Украиной по состоянию на 27 февраля - данные Генштаба:

Потери РФ в Украине на 27 февраля / Коллаж Главреда

Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных

Впервые цифры по потерям ВСУ президент Владимир Зеленский озвучил на пресс-конференции, посвященной второй годовщине полномасштабной российской агрессии, в воскресенье, 25 февраля.

Он добавил, что РФ потеряла погибшими 180 тысяч, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

Президент отказался называть количество раненых украинских военных, потому что эту информацию может использовать враг. Он также не назвал количество без вести пропавших военных и погибших гражданских украинцев.

По словам офицера ВСУ и волонтера Мирослава Гая, "президент достаточно владеет точной информацией", "вряд ли его кто-то обманывает".

"Цифра адекватная. Просто надо понимать, что у нас среди пропавших без вести есть погибшие во время выполнения боевых задач, которых не смогли эвакуировать, (или) они остались на оккупированных территориях. Пока не будет эвакуировано тело героя, его будут считать пропавшим без вести", - пояснил Гай.

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