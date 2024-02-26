В военных кругах оценили озвученные Зеленским потери ВСУ в 31 тысячу

Гражданским в подсчете погибших воинов надо учитывать один важный фактор.

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У ВСУ, конечно, есть потери в боях с оккупантами / коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Данные о потерях ВСУ в 31 тысячу погибших героев с начала полномасштабного вторжения, озвученные президентом Владимиром Зеленским впервые за период боев на пресс-конференции 26 февраля, являются "адекватными".

Такое мнение в эфире Киев24 высказал офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай. По его словам, "президент достаточно владеет точной информацией", "вряд ли его кто-то обманывает".

Однако в озвученных данных есть один существенный нюанс, который нужно учитывать гражданским.

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"Цифра адекватная. Просто надо понимать, что у нас среди пропавших без вести есть погибшие во время выполнения боевых задач, которых не смогли эвакуировать, (или) они остались на оккупированных территориях. Пока не будет эвакуировано тело героя, его будут считать пропавшим без вести", - пояснил Гай.

Кто такой Мирослав Гай? Мирослав Гай-украинский актер, волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко". К событиям на Майдане был привлечен к ряду популярных телешоу СТБ ("Танцуют все!", "Украина имеет талант", "МастерШеф", "X-Фактор", "Холостяк", "все будет хорошо", "невероятная правда о звездах", "Танцы со звездами", "Феномен") в роли преподавателя актерского мастерства и мастерства телеведущего. С 2014 года Гай участвовал в поднятии государственного флага на телебашне Славянска. Участвовал в сложной операции по водоснабжению бойцов на горе Карачун возле Славянска - путем бурения 120-метровой скважины во время минометных обстрелов. Награжден орденом "За заслуги" III степени и орденом Богдана Хмельницкого III степени-За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, говорится в статье Википедии.

Военный оценил озвученные Зеленским потери ВСУ - смотрите видео:

Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных

Впервые цифры по потерям ВСУ президент Владимир Зеленский озвучил на пресс-конференции, посвященной второй годовщине полномасштабной российской агрессии, в воскресенье, 25 февраля.

"Каждый человек - очень большие потери для нас. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне", - сказал глава государства.

В то же время цифры в якобы "300 тысяч погибших ВСУ", которые тиражирует российская пропаганда, Зеленский назвал ложью.

Президент отказался называть количество раненых украинских военных, потому что эту информацию может использовать враг. Он также не назвал количество пропавших без вести и погибших гражданских украинцев.

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