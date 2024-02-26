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В Украину врывается настоящая весна: где потеплеет до почти 20 градусов

Ангелина Подвысоцкая
26 февраля 2024, 19:41
Из-за потепления в двух областях Украины могут сойти большие снежные лавины, там объявили 3 уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 27 февраля будет местами сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

погода 27 февраля
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото: ventusky

Погода 27 февраля

В Украине 27 февраля будет сухо и без осадков. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура в западных, Житомирской, Винницкой областях ночью 1-6° тепла, днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла, в Одесской области и в Крыму до 14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 27 февраля в некоторых областях будет дождь. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -4...+4 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов.

погода 27 февраля
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото: meteoprog

Погода 27 февраля в Киеве

В Киеве 27 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 7-9° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 27 февраля
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самый сильный мороз и необычные аномалии, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что Луна будет неустойчивой, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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