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Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

Ангелина Подвысоцкая
26 февраля 2024, 22:53
Ожидается, что последний день магнитной бури будет 28 февраля.
солнце, магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Мощная магнитная буря, которая накрыла Украину, затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

После сильной магнитной бури ее мощность снизилась до трех баллов и продержалась на таком уровне целых три дня. 25 февраля геомагнитный шторм взлетел до почти пяти баллов. 26 февраля он остался на прежнем уровне.

Ожидается, что на следующий день буря станет слабее - 3-балльной. Она будет такой и 28 февраля. В последний день февраля буря опустится до минимума и закончится.

видео дня
магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 6 вспышек класса М. Специалисты считают, что 27 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 51 солнечное пятно.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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