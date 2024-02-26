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Военный объяснил, в чем сложность ударов по Крымскому мосту

Яна Ставская
26 февраля 2024, 19:44
Проблемой ударов является вовсе не расстояние к военному объекту россиян.
Крымский мост, ATACMS
Украина уже атаковала мост дронами / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Википедия

Украина уже достает до Крымского моста оружием, однако остается проблема критического поражение военного объекта российских оккупантов, высказался в интервью Главреду младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.

"Вопрос не в том, чтобы туда достать, ведь мы доставали по Керченскому мосту, а в том, чтобы нанести ему критические повреждения. А это - максимально трудная задача для любой страны мира", - рассказал он.

Гудименко отметил, что россияне накопили у Крымского моста большое количество ПВО.

"Мы говорим о том, что они от дронов защищаются, расставляя сетки и старые корабли. Например, они притащили "Панцири" и С-400, чтобы прикрывать мост. После резиденции Путина, Керченский мост - это, пожалуй, второе самое защищенное место в РФ (а, возможно, даже всего мира)", - считает он.

Поэтому вопрос не только в том, чтобы в него попасть, начал Гудименко.

"Попасть в него ракетой можно, это уже делали, но вопрос в том, чтобы уничтожить хотя бы по крайней мере несколько пролетов. И желательно уничтожить не полотно, а именно колоны. И это очень сложная задача, которая, думаю, будет одной из наших приоритетных целей", - объяснил военный.

Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:

Из-за недостатка вооружения у украинского командования, считает Гудименко, может снова проснуться "нестандартное мышление".

"Мы неоднократно демонстрировали его на поле боя, и будем надеяться, что оно сработает еще раз. Потому что я, честно говоря, не вижу, как эту задачу с теми силами, что есть у нас, смогла бы решить любая армия мира. Посмотрим, что мы можем придумать", - сказал Гудименко.

Кто такой Юрий Гудименко

Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия.

С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Удары по Крымскому мосту

Служба безопасности и Военно-морские силы Украины 18 июля 2023 года атаковали незаконный российский Крымский мост в захваченном Крыму дронами типа Sea Baby. БПЛА вошли с моря. Украинские специалисты перед нанесением удара тщательно собирали информацию.

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман, в свою очередь, замечал, что российские оккупанты для снабжения своих группировок на захваченном юге используют не только Крымский мост, но железную дорогу Волноваха – Токмак – Джанкой. Нужно их перерезать, и тогда от логистики россиян почти ничего не останется.

"Если перерезать эту ветку (через Волноваху), нельзя пойти в обход. Поэтому россияне строят максимально близко к Азовскому морю еще одну железную дорогу. У них основная перевозка всего, что необходимо для войск, – это не автомобильный транспорт, а железнодорожный. 50 вагонов поезда можно серьезно загрузить техникой, боеприпасами. А любая машина не возьмет 50-60 тонн, как вагон, для этого нужны 3-4 машины", - отметил Гетьман.

Недавно, 25 февраля, руководитель ГУР Минобороны РФ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в специальном видеообращении заявил, что русских оккупантов в Крыму в 2024 году ждут новые неприятные сюрпризы, а гражданскому населению лучше не бежать через Керченский мост.

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