Вошли с моря и нанесли удар: в СБУ рассказали, как атаковали Крымский мост Путина

Служба безопасности и Военно-морские силы Украины 18 июля 2023 года атаковали незаконный российский Крымский мост в захваченном Крыму дронами типа Sea Baby. БПЛА вошли с моря. Украинские специалисты перед нанесением удара тщательно собирали информацию. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.
В документальном фильме СБУ. Спецоперации победы он рассказал о том, что июльский удар по Крымскому мосту – совместная операция Службы безопасности и ВМС ВСУ. Перед тем, как нанести удар, специалисты собрали всю необходимую информацию.
"Был осуществлен комплекс соответствующих оперативных, в том числе оперативно-технических мероприятий. Была получена соответствующая документация, которая была нами использована для предстоящего планирования нанесения огневого поражения", - рассказал Малюк.видео дня
Бригадный генерал военной контрразведки СБУ Хантер сказал, что Малюк подарил ему рабочую документацию "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив". В ней украинские спецслужбы нашли все самое нужное.
"Где он ее взял, я могу только догадываться. Конструкторская документация танка, ракеты, самолета — она сама по себе тайна. Не говоря уже о таком стратегическом объекте, как Крымский мост. Здесь мы нашли все, что нам было нужно для того, чтобы понять, как мы его разрушим", - сказал Хантер.
Василий Малюк подчеркнул, что Хантер – сильный инженер, который способен правильно просчитывать условия. Вместе с ним СБУ производила и планировала операцию.
Ситуация на Крымском мосту
В ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста – в частности, спикер ведомства Андрей Юсов рассказал, когда решится судьба путепровода. По его словам, все произойдет в свое время.
ВМСУ намекнули на удары по Крымскому мосту – спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что украинские дроны могут бить по эстакаде. Мост будет разрушен тогда, когда этого потребует ситуация.
У ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост, считает военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, необходима массированная ракетная атака, поскольку у врага на полуострове серьезная ПВО.
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