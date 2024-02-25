"Лучше бежать через Крымский мост": Буданов выпустил жестко обращение к русским

Генерал Кирилл Буданов заявил, что украинские спецназовцы уже были на территории временно оккупированного Крыма.

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Глава ГУР подчеркнул, что РФ потеряла четвертую часть кораблей своего Черноморского флота / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Русских оккупантов в Крыму в 2024 году ждут новые неприятные сюрпризы, а гражданскому населению лучше бы бежать через Керченский мост, пока не поздно. Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны РФ генерал-лейтенант Кирилл Буданов в специальном видеообращении.

Глава ГУР подчеркнул, что РФ потеряла четвертую часть своих кораблей и вынуждена выводить флот в порты Кавказа и Кубани. Аэродромы и военные объекты РФ в Крыму все равно находятся под огневым влиянием украинских сил.

"Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму - и мы обещание исполнили. Врагов ждут новые сюрпризы, я бы советовал гражданскому населению воспользоваться так называемым Крымским мостом", - сделал заявление генерал.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Ситуация в Крыму

Ударным направлением для ВСУ будет Крым, если войска перейдут в контрнаступление, считает военный эксперт Александр Мусиенко. В интервью Главреду он сказал, что перспективный участок фронта – левобережье Херсонщины, откуда можно будет пойти на Крым. Но масштабы операции напрямую зависят от уровня поддержки со стороны Запада.

В ВСУ раскрыли решительные планы по Крыму и Крымскому мосту – спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что Украина продолжит наносить удары по российским оккупантам и их военным объектам на полуострове. Силы обороны не отступят от своих планов.

14 февраля Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму. В Генеральном штабе сообщили об успешной военной операции бойцов ВСУ и военной разведки. Корабль затонул после удара украинских дронов.

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