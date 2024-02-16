"Ему осталось недолго": Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма

Украине для освобождения оккупированного агрессором Россией Крыма нужно разрубить "сухопутный коридор" россиян на полуостров и разрушить Крымский мост. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
В интервью французскому изданию Liberation он рассказал о том, что Крым будет вернуть легче, чем Донбасс, потому что на востоке Украины позиции оккупантов находятся близко к их линиям снабжения.
"Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения, их войска могут получить доступ к ней с любой стороны. Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым - это неприступная крепость, и абсолютно все потеряли эту крепость. Так же, как Украина десять лет назад", - считает Буданов.
По его словам, для возвращения Крыма достаточно будет уничтожить Крымский мост и разрубить так называемый сухопутный коридор.
"Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго. Необходимо решить две стратегические задачи: отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост. Остальное - лишь вопрос времени. Полуостров будет возвращен. С Донбассом сложнее", - добавил начальник военной разведки.
Россия не применит ядерное оружие, если потеряет Крым
Как полагает начальник ГУР, Москва не пойдет на сценарий применения ядерного оружия в том случае, если Украина вернет Крым.
"Те, кто опасается эскалации, говорят, что если Россия поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Вы ожидаете, что я закричу "ай", когда услышу эти слова? Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много, возможно, десятки. И что с того? В российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют", - подчеркнул Кирилл Буданов.
Ситуация в Крыму
Ударным направлением для ВСУ будет Крым, если войска перейдут в контрнаступление, считает военный эксперт Александр Мусиенко. В интервью Главреду он сказал, что перспективный участок фронта – левобережье Херсонщины, откуда можно будет пойти на Крым. Но масштабы операции напрямую зависят от уровня поддержки со стороны Запада.
В ВСУ раскрыли решительные планы по Крыму и Крымскому мосту – спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что Украина продолжит наносить удары по российским оккупантам и их военным объектам на полуострове. Силы обороны не отступят от своих планов.
14 февраля Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму. В Генеральном штабе сообщили об успешной военной операции бойцов ВСУ и военной разведки. Корабль затонул после удара украинских дронов.
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