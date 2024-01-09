Перерезать два основных пути: Гетьман рассказал, как изолировать войска РФ в Крыму

Когда у оккупантов агрессора России останется только 10% из всей логистики, Крымский полуостров превратится для них в остров, сказал Алексей Гетьман.

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У войск РФ практически не будет логистики после сокрушения Крымского моста и ж/д пути Волноваха-Токмак-Джанкой - Гетьман / Коллаж: Главред, фото: Facebook А. Гетьман, соцсети

Российские оккупанты для снабжения своих группировок на захваченном юге используют Крымский мост и железную дорогу Волноваха – Токмак – Джанкой. Нужно их перерезать, и тогда от логистики россиян почти ничего не останется. Крым для них фактически станет островом – они не смогут снабжать свои войска. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман.

В эфире Freedom он рассказал о том, что если перерезать железнодорожную ветку через Волноваху, россияне лишатся одного из логистических путей.

"Если перерезать эту ветку (через Волноваху), нельзя пойти в обход. Поэтому россияне строят максимально близко к Азовскому морю еще одну железную дорогу. У них основная перевозка всего, что необходимо для войск, – это не автомобильный транспорт, а железнодорожный. 50 вагонов поезда можно серьезно загрузить техникой, боеприпасами. А любая машина не возьмет 50-60 тонн, как вагон, для этого нужны 3-4 машины", - отметил Гетьман.

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По его словам, второй путь – это железнодорожная часть Крымского моста. Как только будет перерезано оба сообщения, Крым превратится для россиян в остров, а снабжать свои войска на юге они уже не смогут.

"Здесь есть две основных артерии. Это Волноваха – Токмак – Джанкой и Керченский мост. По ним идет 90% всего, что необходимо для группировки "Днепр" на Херсонщине и оккупантов в Крыму. Поэтому если убрать эти две железные дороги, останется только 10%. И этого не хватит для того, чтобы обеспечивать в минимальном необходимом объеме эти две группировки – херсонскую и крымскую. У нас задача в этом году – превратить Крым, условно, в остров, чтобы осталось только небольшое количество автомобильных дорог и по морю они могут что-то подвезти. Это даст им возможность продержаться, но недолго. Потом просто все закончится у этих подразделений", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Ситуация в Крыму

ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма, рассказали партизаны. Согласно их информации, 4 января силы обороны Украины нанесли результативные удары по двум стратегическим объектам врага.

5 января ВСУ ударили по аэродрому Саки. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сказал, что удар был нанесен по пункту управления оккупантов.

Украинские ракеты и дроны поражают цели в Крыму, обходя российскую ПВО, отметили аналитики американского Института изучения войны. По мнению экспертов, удар по аэродрому в Саках был нанесен четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow.

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