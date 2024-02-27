"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П".

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Наталья Гуменюк предупредила об угрозе ракетных ударов / коллаж Главред, скрииншоты из видео

Страна-агрессор РФ перебросила ракеты "Оникс" в оккупированный Крым, сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Как подчеркнула она в эфире информационного телемарафона, Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П" – носители сверхзвуковых ракет "Оникс", которые обладают высокой скоростью и дальностью полета, что делает их очень опасными.

"Главное, что нам известно, где они. А то, что россияне будут их использовать – это очевидно. Это одно из тех средств давления, которому очень сложно противодействовать. Ракеты типа "Оникс" имеют особые характеристики, это противокорабельные ракеты, которые идут на очень низкой высоте. Они сложны для выявления, а противодействовать им могут только особые комплексы ПВО", - предупредила представитель Сил обороны. видео дня

Гуменюк отметила, что Россия вряд ли будет массово использовать ракеты "Оникс" для ударов по Украине, ведь их запас ограничен. Однако она не исключает возможности применения этих ракет в комбинации с другими средствами поражения, что может значительно усложнить работу украинской ПВО.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом.

Напомним, РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: погибли три человека. Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Есть и "прилет".

Как сообщалось ранее, вечером 22 февраля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города. Местные власти призвали жителей искать укрытия и соблюдать правила "двух стен".

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