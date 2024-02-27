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"Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии

Юрий Берендий
27 февраля 2024, 15:20
Премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Чехии Петр Фиала считают, что формат "Вышеградской четверки" все еще имеет право на существование.
'Езжай домой в Россию': Орбану и Фицо устроили 'горячий' прием в Чехии
Фицо и Орбана в Чехии встретили громким протестом / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

В Праге, перед саммитом "Вышеградской четверки", премьер-министров Венгрии и Словакии встретили свистом и возгласами "Позор". Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что накануне саммита местные активисты выразили протест против приглашения Виктора Орбана и Роберта Фицо в Прагу.

Местное издание Idnes сообщает, что некоторые из них держали в руках плакат с надписью "Вышеград мертв", "Фицо, езжай домой в Россию", "Фицо + Орбан – трусливые приспешники Путина" и тому подобное.

видео дня

Премьер-министр Польши Дональд Туск, отвечая на вопросы журналистов Радио Свобода, заявил, что формат сотрудничества "Вышеградской четверки" остается актуальным и живым.

Перед встречей "четверки" премьер-министр Чехии Петр Фиала отдельно встретился с премьером Польши Дональдом Туском. Несмотря на большие разногласия с премьерами Венгрии и Словакии, Виктором Орбаном и Робертом Фицо, относительно поддержки Украины, Фиала считает, что формат "Вышеградской четверки" является важным для решения и обсуждения центральноевропейских вопросов.

В то же время премьер-министр Чехии отметил, что во время разговора с Робертом Фицо он обязательно обратит внимание на его последние заявления относительно Украины.

"Все мы хотим мира, но к миру есть только один путь. Тот, где мы не будем уступать агрессору. Если опустить оружие и спрятаться - это никогда не приведет к миру. И я не могу принять утверждение, что это украинцы или западные государства начали конфликт. Виновник абсолютно понятен... Достаточно просто открыть глаза, чтобы увидеть, кто в этой ситуации жертва, а кто агрессор", - заявил он.

Туск перед встречей выразил свое недовольство относительно заявлений Фицо и намерен поставить вопрос о значении формата "Вышеградской четверки" при таких серьезных разногласиях во взглядах.

Он подчеркнул, что все четыре страны имеют практически идентичные общие интересы, включая вопросы безопасности.

"Нет причин, почему государства нашего региона не могут сейчас, как и раньше, объединиться в поддержку и помощь тем, кто борется против режима, который не разделяет ни одной из наших общих ценностей", - заявил премьер Польши.

Что такое Вышеградская четверка

Вышеградская четверка - группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии. Появилась в результате встречи президентов Польши Леха Валенсы и Чехословакии Вацлава Гавела и премьера Венгрии Йожефа Анталла 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград, после принятия Вышеградской декларации. Главной целью была названа интеграция в евроатлантические структуры. Город, в котором проходила встреча, во времена позднего Средневековья дважды принимал съезды монархов Центрально-Восточной Европы. Одной из целей первого съезда (1335) было совместное противостояние претензиям западных соседей.

В то же время общность целей внешней политики, общность исторического опыта и географическая близость вызвали появление нового регионального образования, названного после распада Чехословакии Вышеградской четверкой (Чехия и Словакия), сообщает Википедия.

Скандальные заявления Орбана и Фицо об Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в контексте проведения Эммануэлем Макроном "украинского" саммита в Париже, заявил, что страны-члены НАТО готовы вводить свои войска на территорию Украины.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказал идею преобразование Украины на "буферную зону". По его представлению, это предполагает отказ Украины от намерения вступления в Европейский Союз и НАТО.

Известный своими скандальными заявлениями премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что европейский рынок сельскохозяйственной продукции необходимо закрыть для украинской продукции.

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Виктор Орбан Роберт Фицо
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