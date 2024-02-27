'Если потребуется': Клименко рассказал, почему полицейских не мобилизуют

В случае добровольного приобщения правоохранителя к составу Вооруженных сил, он увольняется со службы в полиции.

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Клименко рассказал о мобилизации полицейских / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада

Глава МВД Игорь Клименко рассказал в интервью Наталье Мосейчук отметил, что сейчас в Украине каждый полицейский самостоятельно принимает решение о том, где ему нести службу: в полиции или в ВСУ.

"Каждый принимает решение из полицейских, что ему делать. Служить, защищая публичный порядок в составе полиции, второе-может пойти в боевое подразделение и воевать под командованием Вооруженных сил Украины, в составе полицейского подразделения например, третий вариант - положить удостоверение на стол и пойти под мобилизацию", - рассказал Клименко в интервью Наталии Мосейчук.

В то же время он пояснил, что в случае добровольного приобщения правоохранителя к составу Вооруженных сил, он увольняется со службы в полиции, ведь эти две структуры имеют разные законы регулирования.

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"Пока нет никаких квот в государстве для тех полицейских, которые вступают в ВСУ. Если потребуется, то мы все станем к оружию и будем защищать государство", - сказал Клименко.

Министр также ответил, как он относится к общественному давлению, вроде "Пусть полицейские воюют".

"А чем ребята в полиции отличаются от тех, кто в народном хозяйстве работают? Они что, имеют опыт боевых действий? В основном нет", - сказал Клименко.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что 12 февраля в Украине официально продлили военное положение и мобилизацию. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Генерал ВСУ Игорь Романенко назвал главную цель закона о мобилизации. Пока закон рассматривается, правительство принимает необходимые решения, способствующие быстрому призыву, подготовке и поставке военнослужащих в зону боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил новое заявление о мобилизации в Украине. Зеленский также отметил, что для обороны нужно одно количество бригад, а для контрнаступления - другое, большее. Вопрос мобилизации является сложным делом.

Кто такой Игорь Клименко Игорь Клименко-министр внутренних дел Украины, с 18 января по 7 февраля 2023 - исполняющий обязанности министра, генерал полиции 1-го ранга, доктор психологических наук, в прошлом глава Национальной полиции Украины. Член СНБО Украины с 11 февраля 2023 года и входит в состав Ставки Верховного Главнокомандующего с 24 февраля 2022 года.

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