Сельхозпродукцию из Украины нельзя пускать в Европу: безумное заявление Орбана

Скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская агропродукция не должна допускаться на европейский рынок.

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Скандальный венгерский премьер Орбан считает, что аграрную продукцию из Украины нельзя пускать в Европу / коллаж Главред, фото УНИАН

Скандально известный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейский аграрный рынок необходимо закрыть для соответствующей продукции из Украины. Об этом сообщает портал Magyar Nemzet.

По словам Орбана, европейские фермеры якобы страдают по причине того, что официальный Брюссель устанавливает правила, которые делают производство аграрной продукции все сильнее и сильнее дороже для них.

Орбан также отметил, что аналогичная ситуация происходит и в Венгрии, но в то же время они "позволяют импортировать сельскохозяйственную продукцию в Европу из стран, где не действуют такие же правила".

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"Это означает, что украинская сельскохозяйственная продукция не должна быть допущена на европейский рынок", — заявил чиновник.

По словам венгерского Орбана, к фермерам якобы никто не прислушивается, поэтому "они чувствуют, что расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, как небо и земля".

"Это невозможно. Правила должны быть изменены", — подытожил Орбан.

Блокировка польскими фермерами украино-польской границы

В Польше фермеры 9 февраля начали общенациональную забастовку, в ходах которой блокируют движение грузовиков через украино-польскую границу.

11 февраля, польские протестующие атаковали украинские фуры и высыпали на землю зерно.

При этом с 15 февраля 2024 года на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики захотели начать акцию протеста ‒ в ответ на действия польских фермеров.

Блокирование украинско-польской границы приведет Украину к потере 7,7 миллиардов грн поступлений от Гостаможслужбы, чуть позже сообщил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

При этом Венгрия постоянно блокировала решения ЕС о предоставлении помощи Украине. Поэтому Евросоюз готовил план экономических санкций против Венгрии за невыполнение условий предоставления помощи Украине. Такое решение побудило Венгрию пойти на компромисс относительно помощи.

Кроме этого, 29 января в Ужгороде состоялась встреча между Кулебой, Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. После встречи Сийярто заявил, что Венгрия признает и уважает территориальную целостность Украины. Основной темой переговоров стали права венгерского нацменьшинства в Украине, Венгрия представила перечень пунктов для изменений в законах и актах Украины.

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