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ЕС ударит по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине - FT

Анна Ярославская
29 января 2024, 06:50
Под давлением Евросоюза Венгрия согласилась на компромисс по вопросу помощи Украине.
Виктор Орбан, Евросоюз, евро
ЕС разрабатывает план подрыва экономики Венгрии - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, pixabay.com

Евросоюз подготовил план экономических санкций против Венгрии, если она не согласится с предоставлением помощи Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС.

ЕС предупредил Венгрию, что если она не снимет вето с помощи Украине на саммите 1 февраля, другие страны ЕС публично заявят, что они не будут предоставлять Венгрии финансовую помощь, что должно "напугать рынки". Это может привести к тому, что инвесторы будут менее заинтересованы вкладывать деньги в Венгрию, что может привести к падению курса венгерского форинта.

В итоге это может привести к экономическим проблемам в Венгрии, таким как потеря рабочих мест и замедление экономического роста.

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Под давлением ЕС Венгрия согласилась на компромисс по вопросу помощи Украине. Министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия готова поддержать план помощи Украине на 50 млрд евро, но при этом требует, чтобы у нее было ежегодное право вето на выплаты.

Другие страны ЕС отвергли это предложение, опасаясь, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет использовать его для того, чтобы блокировать выплаты каждый год и добиваться дальнейших уступок. Однако один из дипломатов заявил, что у Орбана нет возможности наложить вето на финансирование.

Некоторые страны ЕС рассматривали возможность применения статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая позволяет ЕС лишить государство-член права голоса или заблокировать его финансирование. Однако другие страны отвергли эту идею, поскольку она требует единодушной поддержки, а многие страны не хотят вводить такие серьезные санкции против Венгрии.

Бока заявил, что важно сохранить единство ЕС. Он подчеркнул, что Венгрия готова идти на компромиссы, но только в том случае, если они не затрагивают ее жизненно важные интересы.

Если компромиссы не будут достигнуты, Венгрия отдаст предпочтение своему первоначальному предложению об отдельном фонде для Украины вне бюджета ЕС.

Отмечается также, что Европейский союз обеспокоен экономической уязвимостью Венгрии. Венгерская экономика характеризуется высоким государственным дефицитом, высокой инфляцией, слабой валютой и высоким уровнем платежей по обслуживанию долга. Кроме того, венгерская экономика во многом зависит от зарубежного финансирования, в том числе от финансирования со стороны ЕС.

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что лидеры Европейского Союза могут принять решение об исключении главы правительства Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в блоке, если он продолжит мешать голосованию за выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Это может стать прецедентом и историческим решением.

Также сообщалось, что Украина готовится к визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его приезд станет первым почти через пятнадцать лет. Об этом в Брюсселе заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Евросоюз военная помощь Виктор Орбан новости Украины
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