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Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

Руслана Заклинская
25 января 2024, 21:27
Украина "уже многое сделала" для подготовки к визиту, включая принятие законодательства, которое получило положительную оценку со стороны Венгрии.
Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина
Украина работает над подготовкой визита Орбана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украина готовится к визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его приезд станет первым почти через пятнадцать лет. Об этом в Брюсселе заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Радио Свобода.

"Премьер-министр (Венгрии - ред.) последний раз был в Украине в 2010-м - в той стране, которую мы уже мало помним. Для нас важно, что он приехал. Поэтому прежде всего концентрация - на двусторонней повестке дня" , - сказала Стефанишина.

В ходе брифинга в Брюсселе она отметила, что встреча глав МИД Украины и Венгрии в Ужгороде "связана с подготовкой предстоящего визита Орбана в Украину". Относительно деталей визита Стефанишина не ответила, приедет ли именно Орбан в Киев, или Владимир Зеленский посетит Будапешт. Однако она подчеркнула, что для нее важно увидеть венгерского премьера в Украине.

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"Для меня принципиально увидеть премьер-министра Орбана в Киеве, потому что он играет непростую роль в принятии исторических для Украины решений. И для меня важно, чтобы этот человек видел страну такой, какой видят украинцы", - подчеркнула вице-премьер из евроинтеграции.

Вице-премьер также добавила, что Украина "уже многое сделала" для подготовки к визиту, включая принятие законодательства, которое получило положительную оценку со стороны Венгрии за его эффективность и качество.

Приезд Орбана в Украину

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на переговоры с президентом Украины после длительного периода избегания официальных встреч. Этому предшествовал внезапный разговор двух лидеров в Аргентине. По словам Орбана, встречу инициировал Зеленский.

Также Ермак анонсировал встречу между президентом Владимиром Зеленским и венгерским премьером Виктором Орбаном в "ближайшем будущем".

Кроме этого, Венгрия избрала враждебную позицию по отношению к Украине в контексте войны с Россией. Венгерский премьер Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

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Венгрия Владимир Зеленский Виктор Орбан новости Украины
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