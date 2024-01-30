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"У венгров есть недоверие к нам": Кулеба раскрыл детали встречи с Сийярто

Руслана Заклинская
30 января 2024, 14:23
Венгрия подготовила перечень из 11 пунктов относительно прав венгерского нацменьшинства, которые нужно изменить в украинских законах и подзаконных актах.
'У венгров есть недоверие к нам': Кулеба раскрыл детали встречи с Сийярто
Кулеба с Сийярто обсудили "опасения относительно намерений друг друга" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ОП

В понедельник, 29 января, в Ужгороде состоялась встреча между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, руководителем ОП Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Венгрия заявила, что признает и уважает территориальную целостность Украины после переговоров. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Укринформу".

"Мы откровенно проговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним - в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы сегодня на троих все это проговорили, я считаю, что это очень важно", - отметил глава украинского МИД.

В ходе переговоров между главами МИД обсуждалась логика действий президента России Владимира Путина, а также предстоящая встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского. Важной темой обсуждения были права венгерского нацменьшинства в Украине. В частности венгерская сторона подготовила перечень из 11 пунктов, которые нужно изменить в украинских законах и подзаконных актах. Кулеба подчеркнул, что важно говорить с венграми, чтобы снять недоверие между странами.

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"В большинстве из них (перечень из 11 пунктов, которые надо изменить в украинских законах - ред.) - очень специфические образовательные вещи, в основе многих из которых не столько фундаментальные препятствия, сколько недоверие к Украине из-за того, что они считают несправедливыми действиями в отношении венгерского меньшинства. Мой опыт говорит, что с венграми надо говорить. В том числе - чтобы снимать недоверие, потому что тогда становится понятно, что препятствий гораздо меньше, чем казалось. Собственно, с этой целью и создана специальная комиссия, которая тщательно разберется во всех беспокойствах", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины также добавил, что Сийярто, со своей стороны, объяснял, почему венгры встречаются с россиянами и как они видят путь к миру.

Приезд Сийярто в Украину

Напомним, 29 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород. Там он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. На встрече Сийярто заявил, что Венгрия хочет "вернуть права своему национальному меньшинству, которыми она пользовалась до 2015 года".

Накануне лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои открыто заявил о намерении оккупировать Закарпатье, если Украина "упадет". Он обвинил США и Сороса в войне в Украине и выразил намерение "претендовать на Закарпатье", если государственность Украины будет под угрозой.

Кроме этого, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на посягательства лидера венгерской ультраправой Mi Hazank Ласло Тороцкои на Закарпатье. На пресс-конференции в Ужгороде 29 января он поблагодарил венгерского коллегу Петера Сийярто за поддержку территориальной целостности Украины и вспомнил о вчерашних угрозах со стороны Тороцкои, подчеркивая, что такие политики "обломают зубы".

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Венгрия Дмитрий Кулеба Петр Сиярто МИД Венгрии Андрей Ермак война России и Украины
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