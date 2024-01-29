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Кулеба о намерениях венгерских политиков оттяпать Закарпатье: обломают зубы

Яна Ставская
29 января 2024, 22:32
В то же время Кулеба поблагодарил Сийярто за "четкую правительственную позицию" по поддержке суверенитета Украины.
Кулеба о намерениях венгерских политиков оттяпать Закарпатье: обломают зубы
В Венгрии посягнули на территориальную целостность / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на посягательство лидера венгерской ультраправой Mi Hazank Ласло Тороцкои на Закарпатье. Глава МИД сказал, что тот "обломает зубы".

На пресс-конференции в Ужгороде 29 января Кулеба поблагодарил венгерского коллегу Петера Сийярто за "четкую правительственную позицию" относительно суверенитета Украины и вспомнил о вчерашнем скандале с Тороцкои.

В частности, Кулеба подытожил, что "не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения". Такие политики, как Тороцкои, по словам министра, "обломают зубы".

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"Мы понимаем, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения. Поэтому вчера прозвучали заявления на эту тему из Венгрии, какие-то угрозы. Но если Путин обломал свои зубы об Украину, то отдельные венгерские политики, которые высказывают подобные заявления, обломают их тем более. Еще раз хочу поблагодарить Петера за выражение четкой позиции правительства о поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - ответил Кулеба.

Антиукраинская позиция Венгрии - что известно

Накануне приезда Сийярто в Украину в Будапеште снова заявили о территориальных претензиях на Закарпатье. В частности, лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои сказал, что если государственность Украины упадет, его партия "претендует на Закарпатье".

Территориальные претензии к Закарпатью в случае победы России в войне с Украиной ранее высказывал, правда не так прямо, министр иностранных дел страны Петер Сийярто. В интервью тому же Index Сийярто называл это "защитой венгерского меньшинства".

"В нашей стране также были подготовлены сценарии чрезвычайного положения. Вывод венгерских военных по охране границы частично связан с этим", - говорил глава венгерского МИД еще в июле 2022 года.

А еще в 2020 году появлялась информация о переговорах венгерского премьера Виктора Орбана с Кремлем по оккупации Закарпатья.

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