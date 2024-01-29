УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Помощь ВСУ затянули, "оборону" РФ не смогли бы прорвать и США – Foreign Affairs

Андрей Ганчук
29 января 2024, 20:47
Украина вовремя не получила от США F-16, ATACMS и Abrams в нужном количестве, вследствие чего у ВСУ не было возможности для прорыва на южном фронте.
ВСУ, войска РФ
ВСУ летом не смогли пробить "оборону" оккупантов на юге по нескольким причинам - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Минобороны РФ

Украина не смогла провести успешное контрнаступление летом 2023 года и разорвать "сухопутный коридор" в захваченный Крым в условиях, когда США не поставили вовремя все нужное вооружение. Оккупанты агрессора России усилились, а их "оборону" такой ситуации, вероятно, не смогли бы прорвать даже американские войска.

В материале Foreign Affairs говорится о том, что прошлогоднее летнее украинское наступление, не стало успешным. Если бы удалось добиться прорыва, ВСУ блокировали бы "сухопутный коридор", что могло вынудить Путина прекратить войну.

Украина не получила от США нужных вооружений

Журналисты отмечают, что из-за позиции Вашингтона Украина не смогла провести успешное наступление, поскольку просьбы Киева не были удовлетворены.

видео дня

"Например, если бы Соединенные Штаты предоставили истребители F-16, ракеты большой дальности, известные как ATACMS, или танки Abrams раньше и в большем количестве, Украина могла бы прорваться. Ракеты ATACMS позволили бы Украине поражать более глубокие цели, особенно в удерживаемом Россией Крыму, и это, в частности, снизило бы эффективность российской логистической системы", - пишут в издании.

Россия научилась глушить GPS

Также в публикации говорится о том, что пока Штаты затягивали поставки вооружений ВСУ, российские войска снизили свою зависимость от крупных узлов поставок вооружений и научились глушить GPS, которые используются для наведения ракет ATACMS и HIMARS.

ВСУ были недостаточно обучены

Некоторые офицеры США считают, что Генштаб ВСУ разбавил боевую мощь государства, когда сосредоточился не на одной оси, а сразу на трех фронтах, и это ослабило войска. Подготовка оказалась недостаточной, а силы – рассредоточены, в результате чего украинцы не смогли эффективно использовать свои средства.

"Если бы украинские силы были лучше обучены и сосредоточены, они прорвались бы в 2023 году. Возможно. Российская оборона в 2023 году была глубокой, хорошо подготовленной, перед ней стояли большие минные поля, поддерживались мобильными резервами и имели гарнизон войск, которые сражались ожесточенно во время нападения. Такой прорыв обороны исторически оказался очень сложным даже для хорошо подготовленных нападающих с сосредоточенными основными усилиями", - сказано в материале.

Прорвать "оборону" РФ в Украине не смогли бы даже США

Анализируя ситуацию, журналисты привели в пример американские и украинские операции.

В частности, наступление США во время операции Буря в пустыне 1991 года позволило отвоевать Кувейт за 100 часов. Однако у иранских войск были плохие позиции и ограниченные навыки военных.

В 2022 году ВСУ, когда контрнаступали в Киевской и Харьковской областях, прорвали на тот момент неглубокую и чрезмерно растянутую российскую "оборону". В Херсоне у оккупантов оборона также была неустойчивой и изолированной на западном берегу Днепра.

Уже в 2023 году оккупанты адаптировались, научились на своих неудачах, и развернули более глубокую защиту без географической уязвимости, которая подорвала их в захваченном Херсоне.

"Возможно, противник с навыками и подготовкой уровня США мог прорваться, как обычно имеют в виду те, кто подчеркивает обучение или принятие оперативных решений. Но большое преимущество в навыках и мотивации нужно, чтобы нарушить подобные защиты. Украина этого не имела в 2023 году, и непонятно, даже американские войска будут иметь разницу в навыках, достаточную для выполнения такой сложной задачи", - подчеркнули в материале.

Война России против Украины

Российский президент Владимир Путин "собрался" воевать еще несколько лет, пишут журналисты The Telegraph. Как полагают авторы статьи, Россия "хочут" вести боевые действия против Украины еще 3-4 года. Захватчикам вряд ли хватит возможностей для проведения крупных операций в 2024 году.

Нужно верить в завершение войны в 2024 году, сказал президент Владимир Зеленский. По словам гаранта, Украина попала в сложную ситуацию, но нанести поражение России по-прежнему можно.

Адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис считает, что и Россия, и Украина все больше истощены. Как полагает высокопоставленный военный в отставке, в 2024 году могут состояться переговоры, а Киев впоследствии вступит в НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США ВСУ войска России война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

"Главная задача года": Зеленский назвал то, что убережет жизни бойцов ВСУ

"Главная задача года": Зеленский назвал то, что убережет жизни бойцов ВСУ

22:16 Украина
У Зеленского будут готовы к переговорам с Россией, но при двух условиях

У Зеленского будут готовы к переговорам с Россией, но при двух условиях

21:44 Политика
Помощь ВСУ затянули, "оборону" РФ не смогли бы прорвать и США – Foreign Affairs

Помощь ВСУ затянули, "оборону" РФ не смогли бы прорвать и США – Foreign Affairs

20:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:32

Кулеба о намерениях венгерских политиков оттяпать Закарпатье: обломают зубы

22:27

"Дальше начнется потасовка": нардеп объяснил, почему в России не меняют Путина

22:16

"Главная задача года": Зеленский назвал то, что убережет жизни бойцов ВСУ

21:44

У Зеленского будут готовы к переговорам с Россией, но при двух условиях

21:19

Гороскоп на февраль 2024 для Рыб: чем удивит последний месяц зимыВидео

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоПретендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского
21:14

Россияне пытаются захватить Табаевку: эксперт назвал три задания окупантов

20:47

Помощь ВСУ затянули, "оборону" РФ не смогли бы прорвать и США – Foreign Affairs

20:40

Ракета - точно в кабинет: СМИ об ударе по офицерам РФ, командующим наступлением на Авдеевку

20:10

Зеленский "уволил" Залужного: в ОП разъяснили ситуацию

Реклама
20:03

10-градусный мороз и гололедица: где будет холоднее всего 30 января

20:01

Россияне готовятся выйти на административные границы Запорожской области

19:25

Как украинцы относятся к белорусам, россиянам и полякам: результаты опроса КМИС

19:19

Опять за свое: у Орбана хотят прав для венгров до 2015 года, Кулеба ответил

19:10

Соседям необходимо договариватьсямнение

19:07

Лунный календарь на 30 января: что лучше отложить в этот день

18:54

Опасная затея: Аффлек прогулялся сразу и с Лопес, и с бывшей женой

18:38

"Украина сделала мощный шаг": у Зеленского готовятся к приезду Орбана

18:28

"Вела себя агрессивно": известную певицу засняли пьяной в дым после концертаВидео

18:26

Бритни Спирс извинилась перед Тимберлейком за очень откровенные мемуарыВидео

18:16

Что Россия может показать в войне с Западом: Яременко оценил мощности врагаВидео

Реклама
18:12

В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

18:01

Китайский гороскоп на февраль: что готовят звезды в последний месяц зимы

18:00

Гениально просто: как разогреть в микроволновке сразу две тарелки

17:57

"Понадобятся годы": в FT сделали прогноз о производстве снарядов для Украины

17:38

"Мы медленно проигрываем войну": в ВСУ рассказали правду о ситуации на фронте

17:32

Загадка для самых сообразительных: нужно за 6 секунд найти ошибку на картинке

17:24

Поцелуи и танцы: Ферит и Сейран из сериала "Зимородок" подогрели слухи про романВидео

17:14

В сети сообщают о прилете по офицерам РФ, командовавшим наступлением на Авдеевку

17:13

Как понять что человек врет: простые способы вывести лжеца на чистую воду

16:57

РФ наступает вблизи Первомайского и готовит новый штурм под Авдеевкой

16:55

Угроза штурма Харькова: РФ с новыми резервами пошла в атаку, названо направление

16:49

Почему 30 января нельзя подметать: важные приметы и запреты дня

16:45

Это не просто так: почему губки для мытья посуды продают разноцветными

16:30

"Обратитесь к специалисту": врач назвала 4 запаха тела, которые нельзя игнорироватьВидео

16:26

Путин поедет в Турцию на встречу с Эрдоганом: собираются говорить об Украине

16:26

Боррель – о войне в Украине: интенсивность растет, не видим свет в конце туннеля

16:25

Выехал за взятку и считает, что "Украину продали": СМИ рассказали о побеге Влада Ямы

16:05

ССО разнесли опорные пункты россиян на юге и установили флаг УкраиныВидео

16:02

Зеленский - Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет

16:00

ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра

Реклама
15:57

"Оккупирует за три дня": в Раде назвали новые вероятные цели Путина в ЕвропеВидео

15:37

ВСУ мощно уничтожают бронетехнику россиян: разведка Британии поразила числом потерь

15:30

Зеленский предложил Германии перечислять помощь беженцам через Украину

15:10

На фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук

15:04

Чем опасен просроченный молотый кофе: можно ли употреблять такой продукт

15:04

"Клетка под солнцем": журналист рассказал, как "Би-2" сидят в тюрьме в Таиланде

14:54

Крушение военного Ил-76 РФ: в ГУР разнесли лживое заявление Путина

14:53

"Друг Путина" сдал назад: у Орбана готовы к компромиссу по 50 млрд евро для Украины

14:51

"Это заборы трупов один на одном": Зеленский о потерях оккупантов в Авдеевке

14:30

"В ближайшее время": в ГУР анонсировали новый обмен пленными с РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять