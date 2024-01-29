Помощь ВСУ затянули, "оборону" РФ не смогли бы прорвать и США – Foreign Affairs

Украина вовремя не получила от США F-16, ATACMS и Abrams в нужном количестве, вследствие чего у ВСУ не было возможности для прорыва на южном фронте.

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ВСУ летом не смогли пробить "оборону" оккупантов на юге по нескольким причинам - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Минобороны РФ

Украина не смогла провести успешное контрнаступление летом 2023 года и разорвать "сухопутный коридор" в захваченный Крым в условиях, когда США не поставили вовремя все нужное вооружение. Оккупанты агрессора России усилились, а их "оборону" такой ситуации, вероятно, не смогли бы прорвать даже американские войска.

В материале Foreign Affairs говорится о том, что прошлогоднее летнее украинское наступление, не стало успешным. Если бы удалось добиться прорыва, ВСУ блокировали бы "сухопутный коридор", что могло вынудить Путина прекратить войну.

Украина не получила от США нужных вооружений

Журналисты отмечают, что из-за позиции Вашингтона Украина не смогла провести успешное наступление, поскольку просьбы Киева не были удовлетворены.

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"Например, если бы Соединенные Штаты предоставили истребители F-16, ракеты большой дальности, известные как ATACMS, или танки Abrams раньше и в большем количестве, Украина могла бы прорваться. Ракеты ATACMS позволили бы Украине поражать более глубокие цели, особенно в удерживаемом Россией Крыму, и это, в частности, снизило бы эффективность российской логистической системы", - пишут в издании.

Россия научилась глушить GPS

Также в публикации говорится о том, что пока Штаты затягивали поставки вооружений ВСУ, российские войска снизили свою зависимость от крупных узлов поставок вооружений и научились глушить GPS, которые используются для наведения ракет ATACMS и HIMARS.

ВСУ были недостаточно обучены

Некоторые офицеры США считают, что Генштаб ВСУ разбавил боевую мощь государства, когда сосредоточился не на одной оси, а сразу на трех фронтах, и это ослабило войска. Подготовка оказалась недостаточной, а силы – рассредоточены, в результате чего украинцы не смогли эффективно использовать свои средства.

"Если бы украинские силы были лучше обучены и сосредоточены, они прорвались бы в 2023 году. Возможно. Российская оборона в 2023 году была глубокой, хорошо подготовленной, перед ней стояли большие минные поля, поддерживались мобильными резервами и имели гарнизон войск, которые сражались ожесточенно во время нападения. Такой прорыв обороны исторически оказался очень сложным даже для хорошо подготовленных нападающих с сосредоточенными основными усилиями", - сказано в материале.

Прорвать "оборону" РФ в Украине не смогли бы даже США

Анализируя ситуацию, журналисты привели в пример американские и украинские операции.

В частности, наступление США во время операции Буря в пустыне 1991 года позволило отвоевать Кувейт за 100 часов. Однако у иранских войск были плохие позиции и ограниченные навыки военных.

В 2022 году ВСУ, когда контрнаступали в Киевской и Харьковской областях, прорвали на тот момент неглубокую и чрезмерно растянутую российскую "оборону". В Херсоне у оккупантов оборона также была неустойчивой и изолированной на западном берегу Днепра.

Уже в 2023 году оккупанты адаптировались, научились на своих неудачах, и развернули более глубокую защиту без географической уязвимости, которая подорвала их в захваченном Херсоне.

"Возможно, противник с навыками и подготовкой уровня США мог прорваться, как обычно имеют в виду те, кто подчеркивает обучение или принятие оперативных решений. Но большое преимущество в навыках и мотивации нужно, чтобы нарушить подобные защиты. Украина этого не имела в 2023 году, и непонятно, даже американские войска будут иметь разницу в навыках, достаточную для выполнения такой сложной задачи", - подчеркнули в материале.

Война России против Украины

Российский президент Владимир Путин "собрался" воевать еще несколько лет, пишут журналисты The Telegraph. Как полагают авторы статьи, Россия "хочут" вести боевые действия против Украины еще 3-4 года. Захватчикам вряд ли хватит возможностей для проведения крупных операций в 2024 году.

Нужно верить в завершение войны в 2024 году, сказал президент Владимир Зеленский. По словам гаранта, Украина попала в сложную ситуацию, но нанести поражение России по-прежнему можно.

Адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис считает, что и Россия, и Украина все больше истощены. Как полагает высокопоставленный военный в отставке, в 2024 году могут состояться переговоры, а Киев впоследствии вступит в НАТО.

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