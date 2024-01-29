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"И РФ, и Украина все больше истощены": экс-командующий НАТО дал прогноз, как закончится война

Алёна Воронина
29 января 2024, 11:05
Завершение войны в Украине может быть похожим на то, что происходило в другой войне.

Украинские военные, Джеймс Ставридис
Экс-командующий НАТО дал прогноз, как закончится война в Украине/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Война страны-агрессора России против Украины может завершиться, как война в Корее.

Такое мнение высказал адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, пишет Yahoo!news. По его словам, и Россия, и Украина "всё больше истощены этой войной". Поэтому он считает, что к концу 2024 года обе страны будут открыты для переговоров.

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Ставридис отмечает, что завершение этой войны может быть может быть очень похожим на корейскую войну. И если всё будет развиваться именно таким образом, то часть Украины может остаться оккупированной российскими захватчиками.

"В конце концов, это закончится, как Корейская война, то есть Россия, вероятно, всё еще будет иметь контроль над некоторой частью Украины, Крымом, сухопутным мостом в Россию", – сказал адмирал ВМС США в отставке.

По его словам, и РФ, и Украина всё больше истощены этой войной "с точки зрения их военного потенциала и с точки зрения экономических санкций, которые применяются с обеих сторон".

В то же время он отмечает, что "Украина идет в НАТО".

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке, в селе продолжаются ожесточенные бои. 28 января российская армия заявила о прорыве в село Табаевка, также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты, подтвердили украинские аналитики. Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 году. Он заявил, что страну-агрессора Россию можно остановить, не допустив уничтожения Украины и возникновения Третьей мировой войны.

Также ранее Глевред рассказывал о громких заявлениях Зеленского, которые он сделал в интервью немецкому телеканалу ARD. В частности, он заявил, что в случае прекращения помощи Украине со стороны США, Европа не сможет обеспечивать все необходимые оборонные поставки Киеву в полном объеме.

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война в Украине НАТО вторжение России Джеймс Ставридис
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