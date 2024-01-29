"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

Президент прокомментировал ситуацию, когда мужчин с применением силы прямо на улице забирают военные.

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Владимир Зеленский прокомментировал вопрос мобилизации в Украине / УНИАН, Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский ожидает справедливого законопроекта о мобилизации и выступает против "силовой" формы привлечения в ВСУ.

"Многие отвоевали 700 дней на поле боя, я благодарен им, но благодарности от общества мало. Нужно давать ротации, широкие отпуска, деньгами все не закроешь. Зарплата высокая, но нужна справедливость. Я жду от военных закона о справедливой мобилизации", - заявил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Президент сказал, что законопроект о мобилизации должен быть "комплексным и справедливым".

видео дня

На вопрос о появлении в Сети видео, где можно увидеть, как мужчин с применением силы прямо на улице забирают военные, глава государства отметил, что такой подход является неправильным.

"Да, есть случаи, очень неправильно. Когда представители военкоматов ходили по улицам и искали парней, которые не приходили в военкоматы и т.д. Есть такие случаи? Да, есть. Правильно ли? Абсолютно нет, они не должны этого делать, поэтому я и попросил наших военных, когда они будут готовить этот законопроект, их и депутатов, я попросил, чтобы не было шансов ходить по улицам. Есть сегодня возможности применения диджитал формата и тому подобное", - добавил Зеленский.

Мобилизация в Украине

Ранее Михаил Федоров дал однозначный ответ насчет повесток через "Дію". Вице-премьер прокомментировал вероятность выдачи повесток через приложение "Дія".

Напомним, ранее Валерий Залужный рассказал об электронных повестках. Главнокомандующий также упомянул и о "реестре должников" и объяснил детали.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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