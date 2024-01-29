"Есть люди, которые 700 дней на поле боя": Зеленский высказался о демобилизации

На фронте в Украине некоторые солдаты находятся на поле боя уже два года. О том, как их демобилизуют рассказал президент страны.

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Зеленский высказался о демобилизации / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, скриншот Офис Президента

Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский ожидает решений по справедливой мобилизации и демобилизации в Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Согласно словам президента, в актуальном вопросе о новом проекте мобилизации в стране одним из главным пунктов является момент демобилизвации. Всё дело в том. что в боях есть те военные, которые пребывают на войне уже более 700 дней.

Зеленский утверждает, что для таких солдат мало благодарности и денежного обеспечения, им нужны широкие и большие отпуска, а также справедливость в решении о мобилизации.

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"Многие отвоевали много дней. Есть люди, которые 700 дней на поле боя. Я им благодарен за защиту нашего государства, как каждый украинец. Благодарности мало от общества, я считаю. Надо справедливые ротации. Надо давать широкие отпуска. Деньгами все прикрыть нельзя, хотя заработные платы высокие, но тем не менее, нужна справедливость в этом направлении", - комментирует президент.

Он также добавил, что ожидает от военных справедливости в законе о мобилизации. По его мнению, законопроект должен быть комплексным и справедливым, даже если его решения будут непопулярными.

"Но мне кажется, что военные с Министерством обороны подготовили справедливый ответ на этот вопрос", - анонсировал новый законопроект президент Украины.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Верховной Раде Украины рассматривают вариант внедрения платежа, который позволит получить отсрочку от мобилизации. Народные депутаты Украины обговаривают введение ежемесячного платежа для работодетелей, который может гарантировать их сотрудникам отсрочку от службы.

Помимо прочего, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят ещё одной группе граждан, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

К тому же, в рамках процесса мобилизации в Украине собираются внедрить новый документ. Сертификаты военнообязанных будут у граждан от 27 до 60 лет. Об этом на панельной дискуссии "2024: сценарии для страны" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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