Сертификаты военнообязанных: в Украине внедрят новый документ

Мужчины призывного возраста будут обязаны иметь ещё один документ.

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В Украине внедрят новый документ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, РБК-Украина

В рамках процесса мобилизации в Украине собираются внедрить новый документ. Сертификаты военнообязанных будут у граждан от 27 до 60 лет. Об этом на панельной дискуссии "2024: сценарии для страны" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Глава партии рассказал, что новый документ-сертификат необходим Украине для того, чтобы у государства была возможность понимания того, в каком состоянии пребывает мобилизационный ресурс.

По словам Арахамии, мобилизация украинцев предполагает обращение внимания на все детали - и на навыки, и на образование, и на то, чем был занят человек в обычной гражданской жизни. Именно для этого необходим сертификат, который мы упомянули выше.

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Также Давид Арахамия добавил, что новая модель мобилизации граждан может заработать уже в течение четырех месяцев.

"Мы сейчас работаем с министерством обороны, чтобы была компания нормальная", - резюмировал глава фракции.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 26 января ожидается, что правительство подаст законопроект о мобилизации в Верховную Раду. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что народные депутаты могут рассмотреть обновленную версию законопроекта о мобилизации уже 6 февраля.

Также, в Верховной Раде Украины рассматривают вариант внедрения платежа, который позволит получить отсрочку от мобилизации. Народные депутаты Украины обговаривают введение ежемесячного платежа для работодетелей, который может гарантировать их сотрудникам отсрочку от службы.

Помимо прочего, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят ещё одной группе граждан, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

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