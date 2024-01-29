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Ракета - точно в кабинет: СМИ об ударе по офицерам РФ, командующим наступлением на Авдеевку

Яна Ставская
29 января 2024, 20:40обновлено 29 января, 21:36
Российская ПВО вместо сбития ракет "отработала" по мирным жителям, признаются в пропагандистских кругах.
Ракета - точно в кабинет: СМИ об ударе по офицерам РФ, командующим наступлением на Авдеевку
Совещание было посвящено наступательной операции на Авдеевку / Коллаж Главреда. Фото: Телеграмм "Типичный Донецк"

Во время удара по месту скопления захватчиков в Донецке 29 января погибли 24 военных РФ, семеро из них - офицеры, пишет со ссылкой на "источники в Генштабе" приближенный к российскому военному командованию Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка".

Всего по двум целям отработали порядка 8-10 ракет. Утверждается, что часть ракет удалось перехватить системами РЭБ, оставшееся воздушные цели ударили по офицерам РФ, когда те были на совещании, и по месту расположения военных РФ в районе дворца спорта "Дружба".

Совещание, которое было прервано ракетным ударом, было посвящено наступательной операции на Авдеевку, жалуются российские пропагандисты.

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Всего на совещании согнали 11 офицеров. Поскольку "ради конспирации" те собрались в одном из "нежилых помещений", российские военные подозревают, что их "кто-то сдал".

"Погиблисемероофицеров, еще трое ранены, один чудом уцелел. Обсуждали, насколько я знаю, что делать с Авдеевкой", - цитируют пропагандисты одного из российских военных, который находится в городе.

Также якобы погибли военные, которые находились в своем месте расположения. Там были свежие резервы, которые недавно подтянули в город. Общее число погибших, включая офицеров -24человека. Еще почти 30 ранены, пишет провоенный канал.

Ракета - точно в кабинет: СМИ об ударе по офицерам РФ, командующим наступлением на Авдеевку

Странности в работе ПВО

Россияне подозревают, что к атаке могли быть причастны их же военные из ПВО - якобы работу РЭБ могли "сымитировать".

Кроме того сообщается, что из-за работы российской ПВО посреди города пострадали мирные жители - погибли минимум три человека.

"Активно работали РЭБы. Непонятно, правда, была это настоящая работа или имитация. Одна ракета прилетела точно в кабинет, где было совещание офицеров, две упали рядом со зданием. Плюс непонятно, почему ракеты сбивали прямо над улицами города. В итоге от падения обломков погибли минимум трое мирных жителей. При этом в районе "Дружбы" прилетело несколько ракет, их никто не сбил. Хотя в целом сбивали активно", - рассказал источник пропагандистов.

Все бойцы ПВО, которые отражали атаку на оккупантов, были якобы вызваны к командирам на разговор. Двое не пришли и бесследно исчезли, их сейчас ищут, так как, "скорее всего, они предатели".

Удар по оккупантам в Донецке

По месту расположения российских оккупантов в Донецке днем 29 января был нанесен удар. Местные коллаборационисты уже сочиняют сказку, что на объекте были гражданские, в то время как российские пропагандисты подтверждают удар по топ-оккупантам.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на несколько кадров пропагандистского сюжета с места события, на которых можно четко рассмотреть разбросанные в результате прилета тела в российской военной экипировке.

Также возле дворца заметили машины на российских военных номерах.

Саму ситуацию в пропагандистских кругах уже называют "трагедией", так как среди двухсотых есть офицеры, командовавшие наступлением ВС РФ на Авдеевку

"В результате удара по Калининскому району города погибли больше 20 наших военных. Среди них - офицеры, которые командуют наступлением на Авдеевку", - жалуются российские пропагандисты.

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война в Украине новости Донецка война России и Украины
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