Две насущных потребности: Кулеба озвучил, что нужно Украине для отпора россиян

Страна нуждается в двух логических факторах, которые необходимы для победы в войне.

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Кулеба озвучил, что нужно Украине для отпора россиянам / коллаж: Главред, фото: Командование объединеннх сил ВСУ

Для стойкой борьбы с Россией Украина нуждается в двух аспектах. О том, что нужно для обороны, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе, пишет The Guardian.

Усиление средств ПВО

Дмитрий Кулеба рассказал о необходимости средств противовоздушной обороны и замороженных российских активов. Он объяснил, что для усиления воздушной обороны Украине нужны самолеты, ракеты, перехватчики и радиоэлетронные средства, чтобы выбросить из неба Россию и защитить страну.

Помимо прочего, глава Министерства иностранных дел настаивает на поддержке Украины, а именно - на улучшении партнерства оборонных предприятий для налаживания системы поставок.

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Использование замороженных активов

Дмитрий Кулеба убежден, что Россия обязана выплатить ущерб, который принесла война, а значит, этому не может препятствовать никакое правовое ограничение использования активов Москвы.

Для справки он добавил, что замороженными активами, которые находятся только лишь Великобритании, Люксембурге и Швейцарии, можно полностью покрыть ремонт поврежденной инфраструктур Украины, а именно - аэропорты, дороги и мосты.

К тому же, Кулеба заявил, что 180 млрд евро российских активов, которые заморожены в системе Euroclear, в свою очередь, могут покрыть восстановление больниц и школ.

Война в Украине

Как сообщил Главред, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что в течение суток, 17 января, наши воины уничтожили 57 единиц военной техники врага на Таврическом направлении.

Также, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) войск агрессора России с начала года 5 раз пытались зайти на границы Черниговской и Сумской областей. Украинские войска продолжают наблюдать за действиями врага. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Помимо прочего, в Украине есть потребность увеличивать мощности собственных оборонных предприятий, это повлияет на ход мобилизации и бронирования от нее некоторых граждан.

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