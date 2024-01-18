Две насущных потребности: Кулеба озвучил, что нужно Украине для отпора россиян

Для стойкой борьбы с Россией Украина нуждается в двух аспектах. О том, что нужно для обороны, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Давосе, пишет The Guardian.
Усиление средств ПВО
Дмитрий Кулеба рассказал о необходимости средств противовоздушной обороны и замороженных российских активов. Он объяснил, что для усиления воздушной обороны Украине нужны самолеты, ракеты, перехватчики и радиоэлетронные средства, чтобы выбросить из неба Россию и защитить страну.
Помимо прочего, глава Министерства иностранных дел настаивает на поддержке Украины, а именно - на улучшении партнерства оборонных предприятий для налаживания системы поставок.
Использование замороженных активов
Дмитрий Кулеба убежден, что Россия обязана выплатить ущерб, который принесла война, а значит, этому не может препятствовать никакое правовое ограничение использования активов Москвы.
Для справки он добавил, что замороженными активами, которые находятся только лишь Великобритании, Люксембурге и Швейцарии, можно полностью покрыть ремонт поврежденной инфраструктур Украины, а именно - аэропорты, дороги и мосты.
К тому же, Кулеба заявил, что 180 млрд евро российских активов, которые заморожены в системе Euroclear, в свою очередь, могут покрыть восстановление больниц и школ.
Война в Украине
Как сообщил Главред, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что в течение суток, 17 января, наши воины уничтожили 57 единиц военной техники врага на Таврическом направлении.
Также, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) войск агрессора России с начала года 5 раз пытались зайти на границы Черниговской и Сумской областей. Украинские войска продолжают наблюдать за действиями врага. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Помимо прочего, в Украине есть потребность увеличивать мощности собственных оборонных предприятий, это повлияет на ход мобилизации и бронирования от нее некоторых граждан.
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