Во Франции разнесли Путина и помогут Украине: в месяц будут давать до 50 авиабомб

Франция будет поставлять Украине ежемесячно до 50 авиационных бомб до конца текущего года. Увеличит Париж и поставки артиллерийских боеприпасов. Несмотря на то, что ВСУ не удалось добиться ожидаемых продвижений, войска агрессора России не выигрывают войну и не получили преимущества. Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню.
Как сообщает Le Figaro, он рассказал о том, что с января Франция будет поставлять Украине до 50 авиабомб ежемесячно как минимум до конца этого года. Ожидается и увеличение количества поставок снарядов – до 3 тысяч в месяц.
"В период с февраля 2022 года до конца 2023 года Франция поставляла в Украину 2000 снарядов в месяц, с января - 3000 снарядов в месяц", - сказал Лекорню.
Также он добавил, что россияне не перехватили инициативу на фронте и не выигрывают войну. По его мнению, продвижение оккупантов ограничивается "двумя километрами, погрызенными здесь и забранными назад".
"Контрнаступление не сработало так, как мы хотели, однако это не дает преимущества Путину", - подчеркнул Себастьян Лекорню.
Помощь Украине от Франции
Глава МИД Дмитрий Кулеба 13 января провел встречу с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Они обсудили помощь Украине от Франции в ракетах ПВО и вступление Украины в ЕС и НАТО. Париж поддержит внешнеполитический курс Киева.
Французский президент Эммануэль Макрон даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину, написали журналисты Reuters. В частности, Макрон объявил о передаче 40 дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP-EG и несколько сотен бомб. Украина должна получить бомбы в течение ближайших недель.
Во Франции пообещали произвести 78 САУ Caesar для Украины – министр обороны страны Себастьян Лекорню сказал, что Киев для реализации задачи сам готов предоставить часть своих ресурсов. Шесть установок Caesar куплены украинским государством за свои деньги.
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