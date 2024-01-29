"Друг Путина" сдал назад: у Орбана готовы к компромиссу по 50 млрд евро для Украины

Отказ Венгрии от блокирования помощи Киеву позволит Брюсселю не прибегать к плану Б и проводить экстренный саммит, пишут немецкие журналисты.

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Орбан не будет блокировать помощь Украине в 50 млрд евро - Reuters / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Венгрия готова прекратить блокировку решения о выделении Украине 50 миллиардов евро помощи от Европейского Союза. Соответствующее письмо Брюсселю направил главный политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

Как сообщает Reuters, Венгрия отказалась от блокировки помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Такой шаг позволит Евросоюзу профинансировать пакет поддержки, который приготовили для Киева, и не прибегать к экстренным мерам.

В частности, главный политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан сказал, что Будапешт в субботу направил Брюсселю предложение, согласно которому Венгрия не против использования бюджета ЕС для пакета помощи и выпуска общего долга Евросоюза для финансирования инициативы в том случае, если другие "оговорки", на которых настаивала венгерская сторона, была добавлены.

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Помощь Украине от Евросоюза

Лидеры Евросоюза должны проголосовать за выделение Украине 50 миллиардов евро помощи уже 1 февраля на саммите лидеров. В случае отсутствия консенсуса по вопросу поддержки Киева, европейские страны могут перейти к альтернативным методам принятия решения. В декабре выделение Киеву средств заблокировал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Журналисты американского издания Politico написали, что Венгрию могут лишить права голосования в ЕС, если Орбан снова заблокирует инициативу. В материале указано, что Орбан "надоел Европе", поскольку использует право вето, чтобы выторговать деньги для Будапешта, в то время как Венгрия нарушает правила Евросоюза.

ЕС ударит по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине, написали журналисты Financial Times со ссылкой на внутренний документ Евросоюза. Такой шаг Брюсселя может привести к экономическим проблемам в Венгрии.

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