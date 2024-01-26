УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

50 миллиардов евро для Украины: в ЕС рассказали, когда будет принято решение

Юрий Берендий
26 января 2024, 13:38
Президент Латвии отмечает, что ЕС должен принять решение о предоставлении Украине помощи даже при условии отсутствия консенсуса среди стран-членов.
50 миллиардов евро для Украины: в ЕС рассказали, когда будет принято решение
В ЕС рассказали, когда будет принято решение о предоставлении Украине 50 миллиардов помощи / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Лидеры Европейского Союза на следующей неделе могут принять решение о выделении около 50 миллиардов евро (54,1 миллиарда долларов) для помощи Украине. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Bloomberg.

По словам президента Латвии, соглашение для Киева будет предусматривать согласие всех 27 стран-членов ЕС или применение "другого механизма", который будет использован в случае отсутствия консенсуса. На предыдущей встрече в Брюсселе венгерская сторона заблокировала финансирование. Лидеры ЕС вернутся на саммит 1 февраля для окончательного заключения соглашения.

"Ясно одно - Украине нужны эти деньги, Украина должна их получить, а Европейский Союз должен их предоставить", - сказал Ринкевичс.

видео дня

Хотя он выразил надежду, что все страны-члены смогут достичь консенсуса, Ринкевичс указал, что другие предложения предусматривают механизм поэтапного выделения средств, что является "вариантом для обсуждения".

Несмотря на эти трудности, президент Латвии подчеркнул, что главной целью мероприятия остается полный вывод российских войск с территории Украины и привлечение Кремля к ответственности за агрессию.

"Поражение России означает, что она больше никогда не попытается напасть ни на одну из соседних стран", - сказал Ринкевичс.

Помощь ЕС для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украине срочно необходимы боеприпасы и средства для защиты городов и инфраструктуры, но правительства стран Европы не могут быстро расширить производственные мощности для оказания помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Офис Жозепа Борреля выдвинул предложение по реформированию Европейского фонда мира, из которого страны-члены ЕС возмещают стоимость переданного Украине оружия, и созданию на его базе специального военного фонда для оказания помощи Украине.

Лидеры Европейского Союза готовы принять решительные меры, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз военная помощь
Реклама

Главное за день

"Нет успехов у сторон": в ФРГ оценили ситуацию на фронте и дали тревожный прогноз

"Нет успехов у сторон": в ФРГ оценили ситуацию на фронте и дали тревожный прогноз

13:57 Мир
50 миллиардов евро для Украины: в ЕС рассказали, когда будет принято решение

50 миллиардов евро для Украины: в ЕС рассказали, когда будет принято решение

13:38 Мир
Критический момент и план Б: помощь Украине от США под угрозой срыва – The Guardian

Критический момент и план Б: помощь Украине от США под угрозой срыва – The Guardian

13:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:54

"Не слышал меньше ста тысяч": Арахамия заговорил о раскрытии потерь ВСУ в войне

14:42

Гороскоп на завтра 27 января 2024: Близнецам - незваный гость, Козерогу - напряжение с любимым

14:40

Орбан "достал" Евросоюз: "друг Путина" получит пощечину из-за Украины – Politico

14:39

Экс-жена Остапчука будет искать нового возлюбленного на романтическом шоу

14:06

Добавляют сразу 20 лет: визажист назвал популярные ошибки в макияже

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:57

Церковный праздник 27 января: день, когда тратить деньги под запретом

13:57

"Нет успехов у сторон": в ФРГ оценили ситуацию на фронте и дали тревожный прогноз

13:50

Российская перешитая блогерша назвала Веру Брежневу эскортницей

13:50

"Вы прикалываетесь": Алхим попыталась оправдаться за скандал в ХмельницкомВидео

Реклама
13:38

50 миллиардов евро для Украины: в ЕС рассказали, когда будет принято решение

13:28

Критический момент и план Б: помощь Украине от США под угрозой срыва – The Guardian

13:02

Угроза захвата Авдеевки: генерал предупредил о новом плане наступления россиян

12:59

"Показать сознательность": Коля Серга жестко высказался о мобилизации блогеров

12:54

ВСУ пошли вперед на Запорожье: выбили оккупантов и захватили новые рубежи

12:19

"Украина в НАТО в обмен на Крым и Донбасс": у Путина разразились заявлением

11:51

Где находится серия паспорта на id карте: несложный ответ на загадку

11:44

ВСУ "покрошили" сотни россиян: бригадный генерал раскрыл подробности боев на юге

11:35

Джессика Бил поделилась странной привычкой в душе

11:34

В день падения Ил-76 должен был состояться один из крупнейших обменов пленными - ГУРВидео

11:29

Диктатор КНДР Ким Чен Ын может атаковать Южную Корею в ближайшие месяцы – NYT

Реклама
11:05

Лишь один человек из 10 справится: нужно найти 5 ягод черники среди горы овощей

10:56

Вкуснее, чем мясной: простой рецепт постного грибного борща от Татьяны Литвиновой

10:48

Угроза для Авдеевки: в ВСУ рассказали о подготовке РФ массированного штурма

10:31

Почему в Польше не евро: простой ответ на запутанный вопрос

10:30

Возле Авдеевки - 40 тысяч оккупантов: РФ усилит штурмы города - ISW

10:23

"Мы поможем Украине победить": в США раскрыли стратегию в войне с Россией

09:46

"Задержки отражается на фронте": Данилов о рисках прекращения помощи США Украине

09:40

Падение Ил-76 под Белгородом: США расследуют ЧП во взаимодействии с Украиной – Госдеп

09:21

Стоянов подогрел слухи о разводе с Кухар: выдала неосторожная фраза

09:19

Силы обороны Украины продвинулись на трех участках фронта: в ISW узнали детали

08:45

Выплаты ВПЛ уменьшатся: Верещук заявила о требовании партнеров Украины

08:23

Северная Корея готова воевать с Южной, но колеблется из-за одной причины – Bloomberg

08:20

Великобритания призвала удвоить помощь Украине

08:10

Помощь США для Украины под угрозоймнение

07:31

РФ тестирует реакцию мира: оккупанты расширяют применение химоружия в Украине – ISW

06:46

"Пострадают люди": в Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине

06:10

Почему Турция разблокировала вступление Швеции в НАТО?мнение

05:30

Завязывайте узлы и читайте заговор: как избавиться от всех проблем одним ритуаломВидео

04:25

Как почистить наушники, чтобы они звучали как новые: 5 простых шагов

03:37

Путин хочет навсегда оттяпать 18% украинской земли, но готов на "уступки" - Bloomberg

Реклама
03:05

Вдова основателья Playboy Хью Хефнера раскрыла его последние слова перед смертью

02:05

Экс-супруга Веры Брежневой НАБУ объявило в розыск

02:02

Француженки бросают перед сном зубчик чеснока в унитаз: что это дает

01:37

Если США не будут помогать Украине в войне, кто их сможет заменить: ответ аналитика

00:18

Тоня Матвиенко выставила кольцо покойной мамы на аукцион

25 января, четверг
23:59

"Есть шансы выйти из-под влияния России": Жданов рассказал, нападет ли РФ на Армению

23:26

Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге: есть ли на них жених

23:17

Чернявый пухлик: как выглядит сын путиниста Баскова от первого брака

23:13

"Путин ненавидит этот мир": Украина нанесла России сокрушительные потери - NYT

23:06

"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять