50 миллиардов евро для Украины: в ЕС рассказали, когда будет принято решение

Президент Латвии отмечает, что ЕС должен принять решение о предоставлении Украине помощи даже при условии отсутствия консенсуса среди стран-членов.

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В ЕС рассказали, когда будет принято решение о предоставлении Украине 50 миллиардов помощи / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Лидеры Европейского Союза на следующей неделе могут принять решение о выделении около 50 миллиардов евро (54,1 миллиарда долларов) для помощи Украине. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Bloomberg.

По словам президента Латвии, соглашение для Киева будет предусматривать согласие всех 27 стран-членов ЕС или применение "другого механизма", который будет использован в случае отсутствия консенсуса. На предыдущей встрече в Брюсселе венгерская сторона заблокировала финансирование. Лидеры ЕС вернутся на саммит 1 февраля для окончательного заключения соглашения.

"Ясно одно - Украине нужны эти деньги, Украина должна их получить, а Европейский Союз должен их предоставить", - сказал Ринкевичс. видео дня

Хотя он выразил надежду, что все страны-члены смогут достичь консенсуса, Ринкевичс указал, что другие предложения предусматривают механизм поэтапного выделения средств, что является "вариантом для обсуждения".

Несмотря на эти трудности, президент Латвии подчеркнул, что главной целью мероприятия остается полный вывод российских войск с территории Украины и привлечение Кремля к ответственности за агрессию.

"Поражение России означает, что она больше никогда не попытается напасть ни на одну из соседних стран", - сказал Ринкевичс.

Помощь ЕС для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украине срочно необходимы боеприпасы и средства для защиты городов и инфраструктуры, но правительства стран Европы не могут быстро расширить производственные мощности для оказания помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Офис Жозепа Борреля выдвинул предложение по реформированию Европейского фонда мира, из которого страны-члены ЕС возмещают стоимость переданного Украине оружия, и созданию на его базе специального военного фонда для оказания помощи Украине.

Лидеры Европейского Союза готовы принять решительные меры, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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