Почему помощь Украине от ЕС уменьшается: глава МИД Польши назвал причины

Министр иностранных дел Польши отметил, что правительства европейских стран слишком медленно развертывают производственные мощности для помощи Украине.

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Глава МИД Польши назвал причину уменьшения помощи от ЕС для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Офис президента

Украина срочно нуждается в боеприпасах и средствах для защиты городов и объектов инфраструктуры. В то же время, правительства европейских государств не могут быстро развернуть производственные мощности для помощи Украине. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Меня беспокоит, что мы все еще можем быть такими же, как десять лет назад. То есть, снова руководствоваться логикой запоздалых действий. Это действительно срочно - помочь Украине боеприпасами и средствами защиты их городов и критической инфраструктуры (от российских атак с воздуха – ред.). Я стараюсь подчеркивать актуальность этих вопросов", - отметил Сикорский.

Глава польского МИД отметил, что причина в уменьшении военной помощи от стран-членов Европейского Союза прежде всего техническая.

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"Насколько мне известно, настоящая причина в том, что производственные мощности растут недостаточно быстро. Правительства должны были составить долгосрочные контракты для компаний полтора года назад. А для создания новых производственных линий требуется время. Мне сказали, что все запускается просто "с колес", – отметил глава МИД Польши.

Однако по его словам, это все происходит недостаточно быстро. Именно поэтому, по словам Радослава Сикорского, нужно найти пути выхода из этой ситуации и помочь Украине восстановить ее территориальную целостность.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ЕС могут реформировать Европейский фонд мира с которого странам-членам ЕС компенсировали стоимость поставленного Украине оружия, в специальный военный фонд для оказания помощи Украине.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Украина может получить доступ к замороженным российским активам, и страны-члены ЕС имеют политическое согласие на использование этих средств.

В то же время, в ЕС готовы принять решительных мер в случае вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время голосования за предоставление очередного пакета помощи для Украины.

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