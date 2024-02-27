Больше нет самолета: украинские силы уничтожили еще один российский Су-34

Командующий Воздушными силами ВСУ посоветовал оккупантам прекратить "авиационные мясные штурмы".

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Украинские военные уничтожили российский Су-34 / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Российские оккупанты потеряли еще один свой гиперзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Этот самолет уничтожили Воздушные силы ВСУ. Об этом заявил командующий генерал-лейтенант Николай Олещук.

Вражеский Су-34 был "денацифицирован" 27 февраля около 14:00. Олещук отмечает, что это защитит украинских военных от "авиационных мясных штурмов".

"Направление - то же! Цель - неизменна! При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы". Что ж, работаем дальше ... К победе!"- написал Олещук. видео дня

Украинские военные уничтожили российский Су-34 / фото: t.me/MykolaOleshchuk

Позже Олещук опубликовал кадры, на которых видно горящий самолет Су-34.

"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это - горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" - написал Олещук.

Украинские военные уничтожили российский Су-34 / фото: t.me/MykolaOleshchuk

Что известно о самолете Су-34? Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

ВСУ уничтожают вражеские силы / Коллаж Главреда

Уничтожение российских самолетов

Ранее сообщалось, что утром 21 февраля ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34, а Су-35 повезло – сманеврировал.

Напомним, вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Также сообщалось, что 23 февраля в небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34. Мониторинговая группа зафиксировала исчезновение российского истребителя-бомбардировщика на высоте 2000 метров над Геническим районом Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину заинтриговал заявлением о том, что горящих самолетов РФ станет больше. Он отметил, что мы сможем дать врагу мощный ответ в воздухе.

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