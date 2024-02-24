'Горящих самолетов РФ станет больше': Сырский заинтриговал заявлением в годовщину вторжения

По словам главнокомандующего ВСУ, горящих самолетов страны-агрессора РФ может стать больше. Он отметил, что мы можем дать врагу мощный ответ в воздухе.

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Сырский заинтриговал заявлением во вторую годовщину вторжения РФ/ коллаж: Главред, фото: Telegram Сырский, скрин

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину подчеркнул, что Украина может дать асимметричный ответ российским оккупантам в воздухе.

По словам Сырского, горящих российский самолетов может стать больше. Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ.

"Верю, что в ближайшее время мы дадим асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого всё возможное", – отметил он. видео дня

Также он призвал украинцев к сплоченности и подчеркнул, что именно в единстве мы сейчас нуждаемся, как никогда.

"Убежден, что в единстве наша победа. И она обязательно будет. Потому что свет всегда побеждает тьму!", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Сырский отметил, что Украина за два года достигла заметных успехов. Он напомнил, что после полномасштабного вторжения страны-агрессора России украинским военным удалось освободить север и Харьковскую область, часть Херсонской области, остров Змеиный, а также наши защитники очищают Черное море от российского флота.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских военных, а также медиков, спасателей и волонтеров. Также он выразил благодарность партнерам, которые оказывают помощь нашему государству, чтобы оно могло бороться против агрессора.

"Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина – это прежде всего сохранении жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли, впрочем самое ценное, что у нас есть – жизнь украинского воина", – добавил Сырский.

Сбивание российского самолета-разведчика А-50У

Напомним, украинские силы уничтожили российский самолет А-50 вечером в пятницу, 23 февраля. Уничтожение А-50 официально подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил всех, кто обеспечил такой результат.

Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российский самолет А-50 сбили благодаря Мариупольским партизанам. Самолет А-50 стоимостью 330 миллиону долларов удалось сбить с помощью партизан в Мариуполе. Они отслеживали местонахождение российских бортов.

В Defense Express раскрыли, чем на самом деле сбили А-50. Отмечается, что российский самолет А-50 удалось сбить из зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Значительная удаленность от фронта делает невозможным применение ЗРК Patriot.

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