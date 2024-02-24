Вторая годовщина вторжения РФ: в Киев прибыли западные лидеры – подробности

В Киев 24 февраля во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину прибыли западные лидеры.
О своем прибытии в столицу Украины сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что ЕС еще решительнее будет поддерживать Украину.
"Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа. Мы еще решительнее, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна наконец будет свободной", – написала она.видео дня
Также ночью с визитом прибыли еще трое лидеров стран Запада. Как сообщает Reuters, в ночь на 24 февраля из Польши в Украину прибыли:
- премьер-министр Италии Джорджия Мэлони;
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.
Напомним, в пятницу, 23 февраля, с визитом в Украину также прибыли премьер-министр Дании Метте Фредериксен и демократ и лидер большинства в Сенате США Чак Шумер.
Ранее сообщалось, что в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом. Из США в Украину приехала группа американских законодателей во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Парламентарии намерены продемонстрировать, что Штаты поддерживают украинское государство и будут бороться за военную помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов. Британское правительство решило потратить в течение следующего года 245 миллионов фунтов стерлингов (около 310 миллионов долларов США) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства снарядов.
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- Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов