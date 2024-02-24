Вторая годовщина вторжения РФ: в Киев прибыли западные лидеры – подробности

Чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, в наше государство уже прибыли шестеро представителей западных государств.

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В Киев прибыли западные лидеры ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, соцсеть X Ursula von der Leyen

В Киев 24 февраля во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину прибыли западные лидеры.

О своем прибытии в столицу Украины сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что ЕС еще решительнее будет поддерживать Украину.

"Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа. Мы еще решительнее, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна наконец будет свободной", – написала она. видео дня

Также ночью с визитом прибыли еще трое лидеров стран Запада. Как сообщает Reuters, в ночь на 24 февраля из Польши в Украину прибыли:

премьер-министр Италии Джорджия Мэлони;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Напомним, в пятницу, 23 февраля, с визитом в Украину также прибыли премьер-министр Дании Метте Фредериксен и демократ и лидер большинства в Сенате США Чак Шумер.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом. Из США в Украину приехала группа американских законодателей во главе с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. Парламентарии намерены продемонстрировать, что Штаты поддерживают украинское государство и будут бороться за военную помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов. Британское правительство решило потратить в течение следующего года 245 миллионов фунтов стерлингов (около 310 миллионов долларов США) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства снарядов.

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