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Наступают с 3 направлений: еще один населенный пункт под Авдеевкой под угрозой оккупации

Ангелина Подвысоцкая
26 февраля 2024, 21:26
Украинские военные вышли из населенного пункта Ласточкино и разместились в условиях сложного рельефа.
Наступают с 3 направлений: еще один населенный пункт под Авдеевкой под угрозой оккупации
Россияне пытаются захватить Орловку / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты пытаются захватить населенный пункт Орловка, что вблизи Авдеевки. Россияне атакуют украинские позиции с трех направлений. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Украинские военные вышли из Ласточкиного и разместились в условиях сложного рельефа, где есть каскад небольших водохранилищ. Это позволяет сдерживать оккупантов.

"Наши подразделения прилагают максимальные усилия, чтобы уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, имея преимущество в авиации и артиллерии", — сказал Лиховой.

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Однако россияне не прекращают штурмы. Они бьют по позициям ВСУ переработанными советскими фугасными бомбами. Их запуск враг осуществляет со значительного расстояния от линии разграничения. Из-за этого украинским силам ПВО не удается сбить российские самолеты.

Лиховой рассказал, что оккупанты применяют бомбы с боевой частью 250, 500 и 1000 кг. Они превращают фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины.

"Подразделения Сил обороны вынуждены кое-где отходить с занимаемых позиций. Линия боевого столкновения остается динамичной, осуществляется определенный маневр, когда переходят на более защищенные позиции", — пояснил Лиховой.

Выход из Ласточкиного

Напомним, 26 февраля Вооруженные силы Украины официально подтвердили отступление из Ласточкино вблизи Авдеевки, где они раньше держали оборону. Спикер группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что это решение принято для предотвращения дальнейшего наступления российских сил, чтобы организовать оборонительную линию через другие населенные пункты.

Ранее спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой подтвердил, что ВСУ отошли на западные окраины Ласточкино. 25 февраля украинские военные заняли подготовленные оборонительные позиции, продолжаются ожесточенные бои, враг применяет управляемые авиабомбы, артиллерию и FPV-дроны.

Как сообщал Главред, 24 февраля появилось сообщение, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино на западе от Авдеевки. Украинские подразделения вышли из населенного пункта, сообщили аналитики ресурса DeepState, обновив карту боевых действий.

Что известно о селении Ласточкино?

Ласточкино - поселок в Ясиноватском районе Донецкой области. Земли поселка граничат с западными окраинами г. Авдеевка, а именно с Авдеевским коксохимом. Населенный пункт очень сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Ситуация сильно обострилась в октябре 2023 года. С февраля 2024 года поселок оказался в российской оккупации. Об этом сообщает Википедия.

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