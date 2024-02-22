Обращение Приднестровья к Путину: в ГУР оценили риски

Главное управление разведки МО не подтверждает информацию о якобы обращении "властей" Приднестровья к Владимиру Путину относительно аннексии этой территории, которая была распространена ранее украинскими СМИ.
"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власти" Приднестровья якобы попросят РФ, чтобы та присоединила их к своему составу, пока не подтверждается", - сказал в комментарии УП спикер ГУР Андрей Юсов.
По словам источника УП, информация, которая сейчас широко обсуждается в СМИ, является частью внутреннего политического процесса, а также определенным давлением со стороны непризнанного Приднестровья с целью защиты экономических интересов.
Приднестровье готовит обращение к Путину
О якобы подготовке пророссийских властей Приднестровья обращения к Путину сегодня, 22 февраля, написала Европейская правда. Журналисты ссылаются на анонс съезда приднестровских "властей" "депутатов всех уровней" 28 февраля. Из этого и из комментариев местной оппозиции СМИ сделали вывод, что, вероятнее всего, речь пойдет об официальной аннексии этой территории.
В свою очередь, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что считает "вполне реальной" аннексию Россией Приднестровья.
Еще год назад президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева.
"Наша разведка предупредила президента Майю Санду об этой опасности, и она объясняет, что у нее есть подтверждение в этом смысле. Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и своих военных в Приднестровье", - добавил Зеленский.
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