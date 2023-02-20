"Готовы помочь": Зеленский предложил Молдове защиту от вероятной агрессии РФ

Украина придет на помощь Молдове, если Владимир Путин решится еще на один акт агрессии.

Майя Санду и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украина может прийти на помощь Молдове в случае вооруженной агрессии Москвы против Кишинева, заявил президент Владимир Зеленский.

Украина придет на помощь в случае новой войны Кремля. Таким образом глава государства в интервью Corriere della Sera прокомментировал информацию о возможных провокациях РФ против Молдовы.

По словам президента, Украина придет на помощь Молдове, если Владимир Путин решится еще на один акт агрессии против независимого государства.

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"Наша разведка предупредила президента Майю Санду (президент Молдовы - ред.) об этой опасности, и она поясняет, что у нее есть подтверждения в этом смысле. Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и своих военных в Приднестровье", – добавил Зеленский.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья путем вывода российских войск.

В интервью tv8.md он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций.

Напомним, 5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Во время этого одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию.

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается. В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

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