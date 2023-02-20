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Приднестровье нужно демилитаризовать: в Молдове заговорили о выводе российских войск

20 февраля 2023, 07:29
Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил за необходимость демилитаризации Приднестровья.
Приднестровье
Приднестровье / скриншот, УНИАН

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья путем вывода российских войск.

В интервью tv8.md он призвал не игнорировать существование реальной опасности эскалации военных или гибридных операций.

"Мы должны позаботиться об опасностях дестабилизации, общественных беспорядков, нападений на некоторые институты, гибридной войны, дезинформации, нагнетания тревоги в обществе, межэтнической ненависти, которая создает условия для дестабилизации в стране, и институты работают над тем, чтобы эти риски не материализовались", - заявил он.

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По словам премьера, левый берег Днестра необходимо демилитаризовать "путем вывода российских войск и демилитаризации", после чего необходимы экономическая и социальная интеграция граждан.

"Это зависит от нескольких вещей, но в какой-то момент это будет решено. Мы находимся в периоде геополитических тектонических движений", - добавил он.

Падение ракеты в Молдове

5 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Во время этого одна из ракет упала на территории Молдовы. Ее остатки обнаружили пограничники, которые патрулировали территорию.

Найденная ракета не разорвалась, благодаря чему удалось избежать разрушений. О пострадавших тоже не сообщается. В то же время некоторые СМИ Молдовы пишут, якобы найденные остатки принадлежат ракете типа С-300, которая есть на вооружении как у Украины, так и у России.

14 января стало известно о падении новых обломков ракеты. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица отреагировала на это и заявила, что у РФ отсутствует уважение к суверенитету страны.

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", — написала она.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Приднестровье
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