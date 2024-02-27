'Много предателей': эксперт рассказал, кто 'слил' информацию о контрнаступлении ВСУ

Россияне вычислили, где было расположено наибольшее скопление войск, считает Иван Ступак.

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Кто слил информацию о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак прокомментировал слова президента Зеленского о том, что враг знал о планах контрнаступления ВСУ.

"Возможно, президент Зеленский имел в виду, что были кроты, которые получали информацию внутри страны и передавали ее россиянам. Возможно, вскоре мы увидим уголовные производства от СБУ по факту государственной измены, подозрения чиновникам. Второй вектор, что президент имел в виду, что территория Украины не такая уж и большая, и россияне имели возможность получать информацию по поводу размещения наших войск, об их количестве", - отметил Ступак в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного эксперта, на восточных территориях Украины работает много предателей и наводчиков.

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"Россияне вычислили, где было расположено наибольшее скопление войск. также работает техническая разведка РФ, перехват телефонов, переписка. На тот момент у россиян было на 2 самолета а-50 больше, и они видели гораздо глубже территорию Украины, могли анализировать. Наши военные говорили, что где-то за три недели до контрнаступления россияне все понимали. То есть враг просчитал наше контрнаступление", - пояснил Ступак.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление. По словам главы государства, в противостоянии с такой страной как Россия, даже оборона - это большая задача и вызов.

Зеленский заявил, что четыре бригады "ударного кулака" для контрнаступления были без техники. Президент подозревает, что имело место и разглашение некоторыми партнерами деталей относительно направлений операции.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак окончил Национальную академию СБУ. С 2015 года-директор ООО "Охотничье хозяйство "Форест". В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) в качестве беспартийного, члена одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии облсовета. В 2019-м баллотировался в народные депутаты Украины 9 созыва от партии "Сила и честь" на внеочередных парламентских выборах.

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