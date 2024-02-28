РФ готовится к войне с Китаем: в FT раскрыли тайные документы о ядерном ударе

В тайных российских документах описывается порог применения тактического ядерного оружия.

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РФ готовится к вторжению Китая / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские войска отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой, свидетельствует утечка информации из военных файлов РФ. Эти файлы содержат сценарии подготовки к вторжению Китая.

В тайных российских документах описывается порог применения тактического ядерного оружия. Он ниже, чем Россия когда-либо публично признавала. Речь идет о 29 тайных военных файлах, составленных в период с 2008 по 2014 год, передает Financial Times.

Критерии для потенциального ответа ядерным ударом варьируются от вторжения врага на российскую территорию до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% стратегических подводных лодок РФ с баллистическими ракетами.

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Хотя возраст документов - 10 лет и более, эксперты утверждают, что они до сих пор актуальны для современной военной доктрины России.

Материалы российских учений демонстрируют, что Восточный военный округ РФ отрабатывал многочисленные сценарии, изображающие вторжение со стороны Китая. Учения дают редкую возможность представить то, как Россия рассматривает свой ядерный арсенал как краеугольный камень своей оборонной политики, и как готовит войска к нанесению первого ядерного удара в определенных боевых условиях.

При каких условиях Россия может применить ядерное оружие

В одном из упражнений, описывающих гипотетическое нападение Китая, говорится, что Россия, названная в рамках военной игры "Северной Федерацией", может ответить тактическим ядерным ударом, чтобы остановить продвижение "юга" со второй волной сил вторжения.

"Главнокомандующий отдал приказ... применить ядерное оружие... В случае развертывания противником подразделений второго эшелона и угрозы дальнейшего наступления "юга" на направлении главного удара", - говорится в тайном документе.

В еще одной учебной презентации для офицеров ВМС России (не связанной с Китаем) указаны более широкие критерии потенциального ядерного удара. В частности, речь идет о высадке противника на территории РФ, поражении подразделений, ответственных за охрану приграничных районов, или неизбежном нападении врага с применением обычных видов вооружения.

Порог определяется как совокупность факторов, при которых потери российской армии "необратимо приведут к ее неспособности остановить крупную вражескую агрессию", что является "критической ситуацией для государственной безопасности России".

Напомним, что в Китае подыграли Путину и сделали циничное заявление о войне против Украины. Официальный Пекин снова решил вообще не замечать военную агрессию России против Украины и выдвинул инициативы, которые не выдерживают никакой критики.

ЕС впервые может применить санкции против Китая. К списку компаний, по которым ЕС предлагает применить санкции за помощь России, впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину попали три фирмы из Китая.

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