РФ продвинулась вблизи Бахмута: в ISW назвали, какой следующий город под угрозой

Известно, что кадыровские подразделения "Ахмат" наступают юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Курдюмовки.

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Ситуация на Бахмутском направлении осложняется / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Американские аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные силы продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев.

Аналитики, ссылаясь на российские источники, заявляют в свежем отчете ISW, что российские войска якобы продвинулись на Северную и юго-восточную окраины Ивановского и двигаются к центру населенного пункта.

Спикер украинской группировки войск "Хортица" капитан Илья Евлаш отметил, что кадыровские подразделения "Ахмат" наступают на юго-запад от Бахмута в районе Клещиевки и Курдюмовки, пытаясь прорваться к Часовому Яру (к западу от Бахмута).

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Украинские и российские источники отмечали, что тяжелые бои продолжаются:

северо-западнее Бахмута вблизи Богдановки;

западнее Бахмута возле Ивановского;

юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки.

"Подразделения российского 331-го гвардейского воздушно-десантного (ВДВ) полка (98-я дивизия ВДВ) продолжают действовать к северо-западу от Бахмута между Богдановкой и Ивановским. Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что недавно на Бахмутском направлении прибыли подразделения 102-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии (ОГА) Южного военного округа (ПВО) и продвинулись к северо - востоку от Ивановского", - говорится в отчете.

Ситуация на фронте / фото: ISW

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ подтвердили уход от двух населенных пунктов. Украинские военные были вынуждены отойти от населенных пунктов Степное и Северное. В этих населенных пунктах еще до войны вместе проживало около 100 жителей.

Бригадный генерал Александр Тарнавский раскрыл большие потери РФ на востоке. Генерал уточнил, что в зоне ответственности осужденных россияне наращивают количество авиаударов и штурмовых действий. За сутки россияне потеряли 62 единицы военной техники.

Военный ВСУ Дмитрий Лазуткин доложил ситуацию под Авдеевкой. По словам офицера, после того, как Силы обороны отошли от Авдеевки, вражеские войска пытаются штурмами развить свое наступление дальше. Тяжелые бои продолжаются.

В ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков. Начальник пресс-службы ВСУ Илья Евлаш отметил, что на ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления. Россияне пытаются давить вблизи Северского.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. ISW в настоящее время работает как некоммерческая организация. ISW подготовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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