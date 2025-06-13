Ответ поразит многих: почему на троллейбусах преимущественно ездят женщины

Мало кто знает, почему водители троллейбусов женщины.

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Почему водители троллейбусов женщины / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Когда женщины начали ездить за рулем троллейбуса

Почему сейчас в Украине становится больше женщин-водителей троллейбусов

В Украине водителями почти всего общественного транспорта являются мужчины. Исключением являются троллейбусы и трамваи, где часто за рулем можно увидеть женщин. Сразу возникает вопрос, почему водители троллейбусов женщины, а в автобусах в роли водителя их редко когда увидишь.

Главред узнал, что эта тенденция берет начало со времен СССР. После Второй мировой войны, когда многие мужчины погибли или были мобилизованы, женщины начали активно привлекаться к тем сферам, которые раньше считались "не женскими".

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Тогда вопрос, почему на троллейбусах преимущественно ездят женщины или почему водитель трамвая женщина не стоял. Из-за дефицита кадров и стабильного графика работы после развития инфраструктуры электротранспорта троллейбусы и трамваи буквально заполонили женщины-водители.

До нашего времени эта тенденция сохранилась, а за последние несколько лет наплыв женщин-водителей троллейбусов увеличился - опять из-за войны. После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину большая часть мужчин, которые были водителями троллейбусов присоединились в ряды ВСУ.

Об этом Общественному рассказал директор КП "Электротранс" в Хмельницком Сергей Бобух. По его словам, теперь треть водителей троллейбусов в городе - женщины и в дальнейшем предприятие делает акцент именно на них.

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Кто такой Сергей Бобух? Сергей Бобух - экономист, кандидат наук с многолетним опытом в экономике, логистике и управлении. С 2021 года возглавляет КП "Электротранс" в Хмельницком.

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