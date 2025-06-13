"Они звонят мне сами": Трамп похвастался звонками из Ирана после израильских атак

Дональд Трамп подтвердил, что Иран якобы начал искать новые пути для переговоров после ударов Израиля.

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Трамп уклонился от ответа, кто именно звонил ему из Ирана / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Иран якобы ищет переговоров по ядерной сделке после ударов Израиля

Дональд Трамп заявил, что иранцы обращаются к нему с предложениями

Трамп доволен действиями Израиля, отметив качество американского оборудования

После серии мощных ударов Израиля, представители Ирана якобы начали искать новые возможности для переговоров по ядерной сделке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает NBC News.

Журналисты издания спросили Трампа, считает ли он, что переговоры с Ираном могут возобновиться.

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"Они упустили возможность заключить сделку. Теперь у них может быть еще одна возможность. Посмотрим", - ответил он.

На вопрос, почему Иран теперь заинтересован в переговорах после ударов Израиля, Трамп отметил, что иранцы сами обращаются к нему с такими предложениями.

"Они звонят мне, чтобы я выступил", - сказал он, но не стал уточнять, кто именно звонил.

"Те же люди, с которыми мы работали в прошлый раз... Многие из них сейчас мертвы", - добавил бывший президент.

Также Трамп выразил удовлетворение действиями Израиля, отметив качество американского оборудования, которое использовали во время ударов.

"У них было лучшее оборудование в мире, то есть американское", - отметил он.

Обострение между Ираном и Израилем - главное

Как сообщал Главред, Иран ответил запуском около 100 дронов на Израиль. Представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи и верховный лидер аятолла Али Хаменеи пригрозили "жестким ответом" Израилю и США.

Кроме того, Израиль планирует продолжать военную операцию против Ирана как минимум еще две недели. Основными целями для израильских сил является иранская ядерная программа, военное руководство и ракетный арсенал.

Напомним, 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Народ как лев", задействовав 200 истребителей и более 330 боеприпасов по более чем 100 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью стали объекты ядерной инфраструктуры, предприятия по производству баллистических ракет и другие военные объекты.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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