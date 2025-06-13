Осталось 100 метров: названа еще одна область, в которую может прорваться враг

В Днепропетровской области уже проводилась эвакуация населения.

https://glavred.info/front/ostalos-100-metrov-nazvana-eshche-odna-oblast-v-kotoruyu-mozhet-prorvatsya-vrag-10673036.html Ссылка скопирована

Продвижение РФ к Днепропетровщине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", deepstatemap

Ключевые тезисы:

Россиянам осталось 100 метров до административной границы Днепропетровщины

FPV-дроны уже долетают в эту область

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак рассказал, способны ли войска страны-агрессора России открыть новые фронты в Харьковской или Днепропетровской областях.

В частности, он отметил, что Днепропетровское направление уже активно.

видео дня

"На карте DeepState показано, что осталось 100 метров до административной границы, но понятно, что это практически ничего. Скорее всего, россияне уже фактически находятся на Днепропетровщине", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, власти региона последние три недели эвакуировали население из полутора десятков сел с этого направления, поскольку находиться там опасно.

"Если взять линейку и прочертить линию на 10-15 километров от передовых позиций войск РФ возле Новопавловки вглубь Днепропетровщины, можно убедиться, на какую глубину способны долетать дроны. Более того, FPV-дроны уже туда долетают", - подчеркнул Ступак.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что российские оккупационные войска недавно продвинулись через западную границу Донецкой и Днепропетровской областей на северо-запад от Курахово в рамках многоплановой операции по продвижению в Днепропетровскую область.

Аналитики DeepState сообщали, что оккупационные войска страны-агрессора России продвинулись на правом берегу реки Оскол.

В то же время, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия задействовала на северном направлении многотысячное войско, которое движется в сторону города Сумы.

Читайте также:

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред