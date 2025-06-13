Осталось 100 метров: названа еще одна область, в которую может прорваться враг

Ключевые тезисы:
- Россиянам осталось 100 метров до административной границы Днепропетровщины
- FPV-дроны уже долетают в эту область
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак рассказал, способны ли войска страны-агрессора России открыть новые фронты в Харьковской или Днепропетровской областях.
В частности, он отметил, что Днепропетровское направление уже активно.
"На карте DeepState показано, что осталось 100 метров до административной границы, но понятно, что это практически ничего. Скорее всего, россияне уже фактически находятся на Днепропетровщине", - сказал эксперт в интервью Главреду.
По его словам, власти региона последние три недели эвакуировали население из полутора десятков сел с этого направления, поскольку находиться там опасно.
"Если взять линейку и прочертить линию на 10-15 километров от передовых позиций войск РФ возле Новопавловки вглубь Днепропетровщины, можно убедиться, на какую глубину способны долетать дроны. Более того, FPV-дроны уже туда долетают", - подчеркнул Ступак.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что российские оккупационные войска недавно продвинулись через западную границу Донецкой и Днепропетровской областей на северо-запад от Курахово в рамках многоплановой операции по продвижению в Днепропетровскую область.
Аналитики DeepState сообщали, что оккупационные войска страны-агрессора России продвинулись на правом берегу реки Оскол.
В то же время, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор Россия задействовала на северном направлении многотысячное войско, которое движется в сторону города Сумы.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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