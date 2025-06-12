Наступление в Черниговской и Харьковской области: эксперт раскрыл замысел РФ

Главное из заявления эксперта:
- Продвижение россиян на Сумщине приостановилось
- Вероятно, они уперлись в фортификационные сооружения
- Враг попытается создать "буферную зону" на территории Сумщины
В последние несколько суток продвижение оккупационных войск на Сумщине приостановилось. Вероятно, враг столкнулся с мощными инженерными фортификационными сооружениями. Об этом сказал военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Еспресо.
"Есть предположение, что они уперлись в наши инженерные фортификационные сооружения, которые построены на линии в 8-10 км от госграницы. Сейчас бродят там, пытаясь сломать наше сопротивление", - предположил он.видео дня
По его словам, РФ летом, вероятно, будет пытаться создать так называемую "буферную зону" на территории Сумщины.
"В случае успеха, враг будет переносить эти процессы в Черниговскую и Харьковскую области. Сомневаюсь в этом, потому что 50 тыс. войска слишком мало для реализации такой амбициозной цели", - отметил эксперт.
Селезнев также добавил, что украинские силы не отстают, а проводят определенные операции на территории российского приграничья, в частности в населенном пункте Теткино.
"Ближайшие недели будут красноречивыми в плане того, на что способен враг", - подчеркнул он.
Кроме того, по мнению эксперта, в летний период главным направлением сосредоточения усилий РФ останется Донецкая область. В частности, оккупанты попытаются атаковать ключевые города.
"Враг летом будет максимально привлекать силы и средства, чтобы атаковать городскую агломерацию в Донецкой области - Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Динамика боев и в районе Часового Яра и Лимана является абсолютно красноречивой", - подытожил бывший спикер Генштаба ВСУ.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов говорил, что по состоянию на 11 июня российских войск нет на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.
Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявил, что оккупационные войска страны-агрессора России сосредоточили на Покровском направлении группировку, которая постоянно штурмует украинские позиции.
В то же время, военный эксперт Денис Попович говорил, что сейчас российские подразделения пытаются прорваться в Юнаковку и движутся в направлении других сел, расположенных на высотах вблизи Сум. Оттуда оккупанты могут вести огонь по городу, хотя о его захвате речь пока не идет.
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Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
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