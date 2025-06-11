Враг имеет силы: офицер НГУ предупредил об угрозе уничтожения города на Донетчине

Что сказал Черняк:
- На Покровском направлении активность РФ не уменьшилась
- Оккупанты имеют ресурсы для уничтожения Покровска
Оккупационные войска страны-агрессора России сосредоточили на Покровском направлении группировку, которая постоянно штурмует украинские позиции. Об этом в эфире Еспресо рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.
По его словам, на этом участке фронта активность врага не уменьшается. Более того - россияне имеют необходимые силы и средства для полного уничтожения города Покровск.
Черняк пояснил, что это любимая тактика оккупантов по захвату украинских территорий. Поэтому он надеется, что украинские защитники смогут в дальнейшем держать линию обороны хотя бы на том уровне, который есть сейчас.
"Россияне могут абсолютно полностью уничтожить Покровск. И тогда стоит ли считать военной победой захват города от которого ничего не осталось!? Нет, не означает. Впрочем, россиянам все равно. Они еще имеют силы и средства, чтобы полностью стереть Покровск", - подчеркнул военный.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что армии страны-агрессора России удалось перерезать трассу Покровск - Константиновка, что осложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области.
Недавно аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские силы сумели продвинуться на Покровском направлении в Донецкой области за последнее время.
Ранее сообщалось, что в последнюю декаду мая оккупанты совершили достаточно серьезный прорыв между Мирноградом, что под Покровском, и Константиновкой. Однако противника таки удалось остановить.
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Что известно о бригаде НГУ "Рубеж"
4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.
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