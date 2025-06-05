Враг совершил серьезный прорыв между двумя городами Донецкой области - эксперт

Противник продолжает попытки прорыва украинской обороны.

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Украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение врага / Коллаж: Главред, фото: Deepstatemap, 93 ОМБр

Что сообщил Грабский:

Захват Донетчины остается приоритетной задачей для врага

Враг совершил серьезный прорыв между Мирноградом и Константиновкой

Противник сдерживает украинские силы, которые могли бы усилить ВСУ на горячих направлениях

Самым горячим участком на фронте остается Донецкое направление - от Великой Новоселки до Часового Яра. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, армия страны-агрессора России постоянно пытается прорвать линию обороны украинских военных и использует для этого немало ресурсов.

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Например, в последнюю декаду мая оккупанты совершили достаточно серьезный прорыв между Мирноградом, что под Покровском, и Константиновкой. Однако сегодня противника таки удалось остановить.

Покровск / Инфографика: Главред

"Противнику удалось вбить клин между украинскими подразделениями на участке от Малиновки до Новооленевки. Ситуация была очень сложная, но в результате невероятных усилий продвижение оккупантов удалось остановить на сегодня. Но попытки противника расширить этот клин, продвинуться дальше на север, в сторону Константиновки, продолжаются. Бои там носят особенно напряженный характер", - подчеркнул эксперт.

Относительно других участков фронта Грабский отметил, что оккупанты там ведут бои "мнимой интенсивности" для того, чтобы удержать максимальное количество украинских военных и не дать им возможности перебросить силы на более горячие направления.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что продвижение армии страны-агрессора РФ на Сумщине продолжается. В частности, противнику удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах.

Ранее в ВСУ опровергли информацию о якобы переброске Россией 50-тысячной группировки для штурма Харькова. На самом деле враг формирует резервы вблизи границы, однако их количество не позволяет осуществить масштабные боевые действия.

Накануне также, как писал Главред, оккупационные войска страны-агрессора России потерпели неудачу во время попыток улучшить свое тактическое положение в районе Константиновки, что в Донецкой области.

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Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

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